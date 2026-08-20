ONU Gabon : 200.000 personnes bénéficiaires d’un service de santé primaire en 2025

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L’accès aux soins de santé primaire a connu une dynamique importante l’année écoulée. Dans le cadre de ses actions sur le compte de l’année 2025, l’organisation des Nations Unies au Gabon a dévoilé que 200.000 personnes ont bénéficié d’un service de santé primaire. Une prise en charge qui a permis à ces populations impactées de suivre un traitement adéquat et de pouvoir contrer et prévenir certaines pathologies.

C’est une avancée qui repose notamment sur le déploiement de 185 agents de sécurité communautaires, formés et équipés pour intervenir directement auprès des populations. Leur action, qui s’est étendue dans sept départements du pays, a contribué à rapprocher les services sanitaires des populations. En particulier dans les zones reculées, ou accéder aux soins demeure un enjeu majeur, voire un luxe difficilement réalisable.

Renforcer la santé communautaire et la réponse aux urgence

L’appui des Nations Unies a également porté sur le renforcement des soins de santé primaires et l’amélioration de l’offre de soins. Cette démarche s’est accompagnée d’un soutien à la gouvernance sanitaire, avec la mise en place de comités de santé départementaux et la formation des équipes cadres. L’objectif est de favoriser un accès équitable aux services essentiels sur l’ensemble du territoire, souligne le rapport de l’ONU Gabon. Mais, il souligne aussi les avancées enregistrées dans la lutte contre certaines maladies spécifiques.

En effet, la cartographie nationale de la filariose lymphatique a permis de confirmer que cette affection ne constitue aucun problème de santé publique sur le sol gabonais. Ces données devraient à contrario, orienter les interventions, notamment vers la prise en charge des cas identifiés. En outre, les urgences sanitaires ont aussi connu un changement. Désormais il y a 57 experts nationaux spécialisés dans la gestion des catastrophes et des urgences. Le Gabon dispose aussi d’un Centre d’opération d’urgences sanitaires. Un dispositif qui renforce les capacités nationales face aux crises. Pour l’ONU Gabon, ces actions illustrent une approche inclusive combinant prévention, soins de proximité, gouvernance et préparation aux urgences. Une dynamique destinée à consolider les acquis sanitaires et réduire les inégalités d’accès.