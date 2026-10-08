ONDSC : Jude Ibrahim Rapontchombo prend les commandes du Conseil d’administration avec une exigence de résultats

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Le Général de brigade Jude Ibrahim Rapontchombo a officiellement pris ses fonctions de président du Conseil d’administration de l’Office national de développement du sport et de la culture (ONDSC), le 5 octobre 2026 à Libreville. Succédant à Eugène Mba, il hérite d’une institution appelée à renforcer son pilotage, optimiser l’utilisation de ses ressources et améliorer l’efficacité de ses interventions dans deux secteurs où les attentes restent importantes : le sport et la culture.

La cérémonie de passation de charges, organisée au Palais des Sports de Libreville, s’est déroulée en présence du ministre de la Jeunesse, des Sports, du Rayonnement culturel et des Arts, chargé de la Vie associative, Paul Ulrich Kessany, ainsi que du directeur général de l’ONDSC, le Lieutenant-Colonel Loïc Ngouayit-Kounda. Mais derrière la séquence institutionnelle et le changement de président du Conseil d’administration se dessine surtout un enjeu de gouvernance : faire du Conseil un véritable organe d’orientation, de supervision et d’évaluation capable d’accompagner la Direction générale dans l’atteinte d’objectifs mesurables.

Un Conseil d’administration attendu sur le pilotage

À la tête du Conseil d’administration, Jude Ibrahim Rapontchombo devra contribuer à définir les grandes orientations de l’Office et veiller à leur traduction effective. La fonction ne consiste donc pas à assurer la gestion quotidienne de l’établissement, qui relève de la Direction générale, mais à garantir la cohérence de sa stratégie, le suivi de ses décisions et l’utilisation optimale des ressources mobilisées.

Cette articulation entre le Conseil d’administration et la Direction générale constituera l’un des points déterminants de la nouvelle gouvernance. Aux côtés du Lieutenant-Colonel Loïc Ngouayit-Kounda, le nouveau PCA devra notamment veiller à ce que les orientations arrêtées soient accompagnées d’objectifs, d’échéances et d’indicateurs permettant d’en apprécier les résultats. Une exigence particulièrement importante pour un organisme intervenant simultanément dans les domaines sportif et culturel.

Infrastructures, projets et ressources au cœur des attentes

L’ONDSC est notamment attendu sur la valorisation des infrastructures sportives et culturelles, l’accompagnement des projets ainsi que le soutien aux initiatives et aux talents. Dans ces différents domaines, la question ne porte pas uniquement sur les moyens disponibles, mais également sur leur allocation, leur entretien et leur capacité à produire des effets durables.

La modernisation et la gestion des équipements constituent à cet égard un chantier majeur. Construire ou réhabiliter une infrastructure ne suffit pas : encore faut-il disposer d’un modèle d’exploitation, assurer sa maintenance et garantir son accessibilité. Le Conseil d’administration aura donc un rôle à jouer dans le suivi des choix d’investissement et dans l’évaluation de leur pertinence au regard des missions confiées à l’Office.

Faire du sport et de la culture des politiques mesurables

Au-delà des infrastructures, l’enjeu réside dans la capacité de l’ONDSC à inscrire ses interventions dans une véritable logique de résultats. Le sport et la culture peuvent contribuer à la formation et à l’épanouissement de la jeunesse, à la cohésion sociale ainsi qu’au rayonnement du Gabon, mais ces ambitions supposent des programmes structurés, financés et régulièrement évalués.

L’installation de Jude Ibrahim Rapontchombo ouvre ainsi une nouvelle séquence pour l’établissement. La modernisation de son fonctionnement, la mobilisation des ressources, une meilleure coordination des interventions et le suivi des projets constituent autant de paramètres sur lesquels cette gouvernance pourra être appréciée. Après la passation de charges du 5 octobre, le véritable indicateur sera désormais celui des réalisations.

Une gouvernance qui devra être jugée sur ses résultats

Pour le nouveau PCA comme pour la Direction générale, l’enjeu sera donc de faire correspondre les ambitions assignées à l’ONDSC aux capacités réelles de l’institution. Cela suppose notamment de déterminer des priorités, d’améliorer le suivi des ressources engagées et de rendre plus lisibles les résultats obtenus dans les secteurs sportif et culturel.

Le changement intervenu à la présidence du Conseil d’administration ne prendra ainsi toute sa portée qu’à travers les transformations qu’il permettra d’impulser. Entre infrastructures à valoriser, projets à accompagner et ressources à optimiser, Jude Ibrahim Rapontchombo prend ses fonctions dans un environnement où la performance de l’ONDSC sera moins appréciée à l’aune des intentions affichées qu’à celle des résultats effectivement obtenus.