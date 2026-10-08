IUSO : le port de la tenue traditionnelle désormais obligatoire le vendredi

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​À compter du vendredi 23 octobre 2026, une nouvelle exigence vestimentaire s’imposera aux étudiants de l’Institut Universitaire des Sciences de l’Organisation Sophie Ntoutoume Emane (IUSO-SNE). Par une note d’information signée le 7 octobre par le Secrétaire Général, Olivier Mboumbhat, l’établissement indique que le port de la tenue traditionnelle ou africaine est désormais obligatoire pour tous les étudiants, chaque vendredi.

Cette mesure prolonge les directives nationales de promotion culturelle. Comme le précise le document officiel, la décision s’inscrit « dans le droit fil de la dynamique nationale de revalorisation de notre patrimoine culturel et de l’affirmation de l’identité gabonaise, insufflée par les plus Hautes autorités de la République ». Elle fait suite au décret n°0215/PR instaurant cette obligation dans l’administration publique. L’objectif est d’associer la jeunesse, « future élite de notre nation, à la promotion des valeurs culturelles et de l’artisanat local au sein de l’espace universitaire ».

Une changement étendue sous le sceau de la décence

Afin de garantir le respect du cadre académique, la direction stipule que les styles admis doivent « impérativement respecter la décence et la dignité » des lieux. Pour les hommes, le règlement exige des pantalons et chemises en pagne ou tissu africain, des boubous ou des ensembles deux-pièces, associés à des chaussures fermées. Pour les femmes, sont prescrites les robes, ensembles en pagne ou jupes mi-longues couvrant les genoux. En revanche, « les tenues extravagantes, décolletées ou non conformes au règlement intérieur demeurent strictement interdites ».

À travers cette initiative, l’IUSO-SNE souhaite transformer ses campus en vitrines vivantes du patrimoine national. Pour en assurer le respect, la direction sollicite la responsabilité collective de la communauté estudiantine. De ce fait, le Secrétaire Général conclut en affirmant compter sur « le sens civique, la responsabilité et la fierté patriotique de chaque étudiante et de chaque étudiant pour l’application rigoureuse » de ces dispositions.