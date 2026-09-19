A La UneADMINISTRATIONDerniers articles

Gabon : Général Jude Ibrahim Rapontchombo nommé PCA de l’ONDS

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 19 septembre 2026 à 11h56min
1 952 Temps de lecture 1 minute
Ajouter GabonMediaTime à vos sources préférées
Le délégué spécial de la commune de Libreville le Général Judes Ibrahim Rapontchombo © D.R.
Ecouter l'article

Le Général de brigade Jude Ibrahim Rapontchombo a été nommé, lors du Conseil des ministres du vendredi 18 septembre 2026, Président du Conseil d’administration de l’Office national du développement du sport (ONDS). L’ancien édile de la commune de Libreville est attendu sur le chantier de la rigueur de gestion et la bonne gouvernance.

Ancien maire de transition de la commune de Libreville et membre éminent du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI), qui a renversé Ali Bongo Ondimba, l’officier général fait son retour sur la scène publique. Cette réunion gouvernementale a d’ailleurs vu réapparaître plusieurs personnalités jusque-là moins visibles.

Général Jude Ibrahim Rapontchombo de retour au service

Anciennement ONDSC, lorsqu’il intégrait la culture, l’ONDS a été réformé pour se consacrer exclusivement au sport. Il s’agit d’un établissement public à caractère industriel et commercial, doté d’une autonomie de gestion administrative et financière. Sa mission est de financer, promouvoir et développer le sport sur tout le territoire national.

middle ban bien plus que du sport

Cet organe d’État a pour mission de concevoir les plans nationaux de développement sportif et programmer les investissements publics à court, moyen et long termes. Il doit également construire, réhabiliter et harmoniser la gestion des plateaux sportifs de proximité. Non sans manquer de veiller au respect des normes techniques et de sécurité dans toutes les infrastructures sportives, publiques ou privées.

Son soutien financier et logistique envers les fédérations, les clubs et les initiatives locales, en font un pilier de la politique sportive de notre pays. Cette nomination intervient alors que l’ONDS gère des fonds publics importants. La rigueur et la probité morale attribuées au Général Rapontchombo sont des atouts pour une meilleure administration des finances de l’office et une gestion plus transparente des fonds alloués par l’État à ses missions..

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 19 septembre 2026 à 11h56min
1 952 Temps de lecture 1 minute
Photo de Lyonnel Mbeng Essone

Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

Articles similaires

Gabon : vers la création d’un théâtre national 

19 septembre 2026 à 14h07min

Gabon : un péage annoncé sur l’axe Port-Gentil–Omboué pour financer l’entretien de la route

19 septembre 2026 à 12h23min

Gabon : 963,9 milliards de FCFA pour la masse salariale de l’État en 2027

19 septembre 2026 à 12h19min

Gabon : cap sur les provinces pour la première phase des activités de la Compagnie Nationale de Transport

19 septembre 2026 à 12h10min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

Ce message d’erreur est visible uniquement pour les administrateurs/administratrices de WordPress.

Erreur 403 : The request cannot be completed because you have exceeded your quota..

Domain code: youtube.quota
Reason code: quotaExceeded

Erreur : aucune vidéo n’a été trouvée.

Assurez-vous qu’il s’agit d’un identifiant de chaine valide et que la chaine a des vidéos disponibles sur youtube.com.

Bouton retour en haut de la page