Gabon : Général Jude Ibrahim Rapontchombo nommé PCA de l’ONDS

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Le Général de brigade Jude Ibrahim Rapontchombo a été nommé, lors du Conseil des ministres du vendredi 18 septembre 2026, Président du Conseil d’administration de l’Office national du développement du sport (ONDS). L’ancien édile de la commune de Libreville est attendu sur le chantier de la rigueur de gestion et la bonne gouvernance.

Ancien maire de transition de la commune de Libreville et membre éminent du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI), qui a renversé Ali Bongo Ondimba, l’officier général fait son retour sur la scène publique. Cette réunion gouvernementale a d’ailleurs vu réapparaître plusieurs personnalités jusque-là moins visibles.

Général Jude Ibrahim Rapontchombo de retour au service

Anciennement ONDSC, lorsqu’il intégrait la culture, l’ONDS a été réformé pour se consacrer exclusivement au sport. Il s’agit d’un établissement public à caractère industriel et commercial, doté d’une autonomie de gestion administrative et financière. Sa mission est de financer, promouvoir et développer le sport sur tout le territoire national.

Cet organe d’État a pour mission de concevoir les plans nationaux de développement sportif et programmer les investissements publics à court, moyen et long termes. Il doit également construire, réhabiliter et harmoniser la gestion des plateaux sportifs de proximité. Non sans manquer de veiller au respect des normes techniques et de sécurité dans toutes les infrastructures sportives, publiques ou privées.

Son soutien financier et logistique envers les fédérations, les clubs et les initiatives locales, en font un pilier de la politique sportive de notre pays. Cette nomination intervient alors que l’ONDS gère des fonds publics importants. La rigueur et la probité morale attribuées au Général Rapontchombo sont des atouts pour une meilleure administration des finances de l’office et une gestion plus transparente des fonds alloués par l’État à ses missions..