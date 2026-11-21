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Le vendredi 21 novembre 2026, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu une délégation d’ExxonMobil menée par sa vice-présidente, Sarah Trend. L’émissaire américaine est venue officialiser l’obtention d’un mandat de son conseil d’administration pour ouvrir des négociations formelles avec l’État gabonais. L’objectif est clair : aboutir à un contrat de partage de production (CPP) d’une durée minimale de dix ans.

Ce rapprochement marque l’aboutissement d’une année d’études préliminaires menées sur un périmètre quasi vierge, au sud du pays. Le protocole d’accord porte sur l’évaluation technique et commerciale d’une vingtaine de blocs s’étendant sur près de 52 000 km², au large de Mayumba. Une zone aux défis technologiques majeurs, située par 2 000 à 3 000 mètres de profondeur.

Pour relever ce défi, Libreville s’appuie sur l’expertise d’un géant mondial. Héritière de la Standard Oil et basée au Texas, ExxonMobil figure parmi les plus grandes compagnies pétrolières et gazières cotées en bourse, reconnue pour sa maîtrise des forages complexes en eaux très profondes. Le futur contrat couvrira d’abord l’acquisition de données géologiques supplémentaires avant d’envisager un premier puits d’exploration.

Une feuille de route axée sur la rigueur et le contenu local

Face à la lettre officielle autorisant l’ouverture des pourparlers, Brice Clotaire Oligui Nguema a immédiatement instruit le ministre du Pétrole d’engager les discussions avec « diligence et rigueur ». L’exécutif espère conclure un accord mutuellement avantageux dans les prochaines semaines ou les prochains mois, tout en préservant les intérêts stratégiques de la nation et en exigeant un transfert de compétences au profit des travailleurs gabonais.

Du côté de la firme texane, l’heure est à l’optimisme mesuré. Si la délégation a salué les réformes engagées par le chef de l’État pour assainir le climat des affaires et restaurer l’attractivité du pays, Sarah Trend a rappelé qu’il restait prématuré d’avancer des montants d’investissement précis à ce stade des tractations. En misant ainsi sur ces nouveaux bassins en eaux profondes, le Gabon confirme néanmoins sa volonté de relancer durablement sa production nationale d’hydrocarbures.