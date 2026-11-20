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À l’approche des Journées de l’Emploi, de la Formation, de l’Innovation et de l’Entrepreneuriat (JEFIE Paris 2026), le réseau Actions Prépas Gabon (APG), qui rassemble plus de 700 anciens élèves des classes préparatoires scientifiques gabonaises à travers le monde, intensifie sa mobilisation. Le 17 novembre 2026, un webinaire réunissant plus de 45 participants, dont six directeurs généraux et neuf entrepreneurs, a permis d’examiner les perspectives d’emploi, d’investissement et de retour des compétences au Gabon. Une initiative destinée à rapprocher les talents de la diaspora des besoins de l’économie nationale.

Comment transformer l’excellence académique des Gabonais formés dans les filières scientifiques en un véritable moteur de développement économique ? Cette question était au cœur des échanges organisés par Actions Prépas Gabon, en présence de membres du Comité de pilotage des JEFIE Paris 2026. Pendant deux heures, étudiants, ingénieurs, entrepreneurs et cadres dirigeants ont confronté leurs expériences aux besoins du marché gabonais. Au-delà de la mobilisation autour de cet événement, les discussions ont mis en évidence un enjeu majeur : créer des passerelles durables entre les compétences nationales, les entreprises et les opportunités d’investissement, afin que les qualifications acquises à l’étranger puissent davantage bénéficier au Gabon.

Plus de 700 membres pour connecter les talents gabonais

Le réseau Actions Prépas Gabon revendique aujourd’hui plus de 700 membres répartis sur plusieurs continents, issus de différentes générations d’anciens élèves des classes préparatoires scientifiques. Lors du webinaire du 17 novembre, les promotions représentées s’étendaient de 1994 à 2026, illustrant la dimension intergénérationnelle de cette communauté. Parmi les participants figuraient environ un tiers d’étudiants et deux tiers de professionnels en activité, une composition favorable aux échanges d’expériences et à l’accompagnement des jeunes diplômés.

La rencontre a également enregistré 40 nouvelles inscriptions sur la plateforme des JEFIE 2026. Un résultat qui témoigne de l’intérêt suscité par cette initiative auprès des membres du réseau. Pour APG, l’objectif dépasse toutefois la participation à un forum. Il s’agit de structurer une communauté capable de faciliter l’insertion professionnelle, d’accompagner les étudiants et de favoriser la circulation des compétences entre les entreprises gabonaises et les professionnels installés à l’étranger.

Six directeurs généraux mobilisés autour des besoins des entreprises

L’un des temps forts de cette rencontre a été la participation de six directeurs généraux issus du parcours Maths Sup/Maths Spé, représentant notamment l’INPTIC, SUNU Assurances, PIZOLUB, Cyberschool Entrepreneurial, DSTrust et KINZA Construction. Leurs interventions ont permis de confronter les parcours de formation aux exigences des entreprises et des institutions présentes sur le marché gabonais.

Les échanges ont notamment porté sur les besoins en ingénierie, cybersécurité, transformation numérique, gestion de projets, finance et innovation. Ces secteurs offrent des perspectives professionnelles aux jeunes diplômés, mais supposent également une meilleure adéquation entre les formations suivies et les compétences recherchées par les employeurs. La présence de neuf entrepreneurs a, par ailleurs, permis d’aborder les possibilités de création d’entreprises et de développement de projets économiques portés par des compétences scientifiques et techniques.

Le retour des compétences, un défi pour l’économie gabonaise

La mobilisation d’Actions Prépas Gabon remet au centre du débat la question du retour des talents formés à l’étranger. Si de nombreux Gabonais occupent aujourd’hui des fonctions qualifiées dans l’industrie, les technologies, la finance ou la recherche, leur contribution au développement national dépend de l’existence d’opportunités professionnelles et entrepreneuriales suffisamment attractives. Le retour des compétences ne peut donc reposer uniquement sur l’attachement au pays : il suppose également un environnement économique capable de valoriser les qualifications et l’expérience acquises.

Les participants ont ainsi insisté sur la nécessité de renforcer les synergies entre entreprises, investisseurs, étudiants et décideurs économiques. L’enjeu consiste à faciliter l’identification des besoins en compétences, à encourager le transfert de technologies et à accélérer la réalisation de projets créateurs de valeur. Pour le Gabon, cette démarche pourrait contribuer à renforcer les capacités nationales dans des secteurs stratégiques, notamment l’énergie, l’intelligence artificielle, les infrastructures et l’industrie.

Les JEFIE Paris 2026 attendues sur des résultats concrets

À travers cette mobilisation, Actions Prépas Gabon entend contribuer à la réussite des JEFIE Paris 2026, conçues comme un espace de rencontre entre étudiants, entreprises, entrepreneurs, investisseurs et institutions. Le réseau prévoit de mobiliser ses membres à l’international afin de favoriser une participation représentative des différentes compétences scientifiques et managériales gabonaises.

Reste désormais à transformer cette dynamique en opportunités mesurables. Les rencontres professionnelles devront notamment permettre de faire émerger des offres d’emploi, des partenariats économiques, des projets entrepreneuriaux et des dispositifs d’accompagnement des jeunes diplômés. Car si le Gabon dispose d’un vivier de compétences scientifiques à travers le monde, le véritable défi demeure sa capacité à créer les conditions permettant à ces talents de contribuer durablement à la transformation de son économie.