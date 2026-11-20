Lycée evangélique de Port-Gentil : dix élèves, âgés de 14 à 16 ans, impliqués dans le scandale de vidéos à caractère sexuel

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A la suite de l’affaire de mœurs impliquant des mineurs du lycée évangélique Ogoula Mbeye de Port-Gentil dans la province de l’Ogooué-Maritime, Constant Moto Ossene, proviseur de cet établissement secondaire, a confirmé face à la presse que dix élèves sont mis en cause dans la diffusion virale de vidéos à caractère sexuel sur les réseaux sociaux.

Âgés de 14 à 16 ans, les adolescents identifiés sont scolarisés à différents niveaux : sept d’entre eux fréquentent la classe de troisième, tandis que les trois autres sont répartis entre la cinquième, la quatrième et la première. Alertée dès lundi dernier, l’administration scolaire a rapidement ouvert une enquête interne qui a permis, dans un premier temps, d’isoler six protagonistes. Convoqués devant le conseil de discipline mercredi en présence de leurs parents, ces six premiers élèves ont été définitivement exclus, conformément au règlement intérieur de l’établissement.

L’affaire a toutefois pris une ampleur nouvelle avec l’émergence d’autres enregistrements compromettants, portant le nombre total de jeunes impliqués à dix. Face à la gravité des faits, la direction du lycée a décidé de remettre l’ensemble des élèves concernés à la disposition des autorités judiciaires. Les enquêteurs cherchent désormais à établir les circonstances exactes de ces tournages et à situer les responsabilités pénales.

Parents et éducateurs face au défi des réseaux sociaux

Au-delà de l’enceinte scolaire, les soupçons s’orientent vers des ramifications plus vastes. Le proviseur n’a pas écarté l’hypothèse d’un réseau opérant en dehors de l’établissement, tout en assurant les autorités de l’entière collaboration du corps administratif.

Ce scandale relance avec acuité le débat sur la vulnérabilité des adolescents face aux dérives numériques. Constant Moto Ossene a exhorté les familles, les chefs d’établissement et les pouvoirs publics à redoubler de vigilance. Un cri d’alarme partagé par un parent d’élève impliqué. Sous couvert d’anonymat, ce dernier a confié son profond désarroi après avoir appris les faits lors d’une convocation à la Direction d’académie provinciale (DAP), plaidant pour une remise en question collective face à l’influence néfaste des écrans sur les jeunes.