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La gratuité des soins dans les hôpitaux publics gabonais pourrait représenter une dépense annuelle de 13 milliards de FCFA pour l’État. C’est l’estimation avancée par le Dr Wenceslas Yaba, coordonnateur général du SAMU Social Gabonais, lors de son passage dans l’émission « Le Canapé Rouge », diffusée le 9 novembre 2026 sur GMTtv. Une déclaration qui relance le débat sur le financement du système hospitalier national, alors que le coût des consultations, des examens médicaux et des médicaments demeure un obstacle à l’accès aux soins pour de nombreux ménages.

Et si la gratuité des soins dans les hôpitaux publics était davantage une question de choix budgétaire et d’organisation que de disponibilité des ressources financières ? C’est l’interrogation soulevée par le Dr Wenceslas Yaba au cours de son entretien avec Gabon Media Time. Défenseur d’un modèle sanitaire fondé sur la prise en charge gratuite des populations, le coordonnateur général du SAMU Social estime que l’État pourrait envisager une suppression des paiements directs effectués par les patients dans les établissements hospitaliers publics. Une perspective qui suppose néanmoins de déterminer précisément les dépenses concernées et les ressources nécessaires pour garantir la continuité des prestations médicales.

Une gratuité hospitalière estimée à 13 milliards de FCFA

Interrogé sur les fondements du modèle de gratuité défendu par le SAMU Social, le Dr Wenceslas Yaba a avancé une estimation susceptible d’alimenter le débat public. « Si on dit qu’on ne paye plus à l’hôpital public gabonais, ça coûtera à l’État 13 milliards. », a-t-il affirmé. Selon lui, cette somme correspondrait à environ un milliard de FCFA par mois de paiements actuellement supportés par les usagers des structures hospitalières publiques.

Cette déclaration suggère qu’une prise en charge de ces dépenses par l’État pourrait réduire considérablement les obstacles financiers rencontrés par les patients. Toutefois, le médecin n’a pas présenté, au cours de cet échange, de document détaillant la méthode de calcul utilisée. Il reste notamment à préciser si cette estimation couvre uniquement les recettes perçues auprès des patients ou si elle intègre également les médicaments, les examens spécialisés, les consommables et les autres charges induites par une éventuelle augmentation de la fréquentation hospitalière.

Le coût des soins, un obstacle pour les ménages modestes

Pour Wenceslas Yaba, la gratuité répond d’abord à une nécessité sociale. Le médecin considère que l’obligation de payer avant de bénéficier d’une consultation ou d’un traitement peut conduire les personnes les plus démunies à retarder leur prise en charge. Une situation susceptible d’aggraver certaines pathologies et d’accroître, à terme, les dépenses nécessaires à leur traitement.

L’expérience du SAMU Social Gabonais constitue, selon lui, une illustration de l’intérêt d’un dispositif supprimant les paiements directs des bénéficiaires. Avec 19 structures déployées sur le territoire, l’organisation propose notamment des consultations, des médicaments et des transports sanitaires gratuits. Le coordonnateur général souligne néanmoins que ce fonctionnement exige des ressources régulières, particulièrement pour assurer l’approvisionnement en produits pharmaceutiques et maintenir les services ouverts.

Une réforme qui interrogerait le financement des hôpitaux

La généralisation de la gratuité hospitalière soulèverait plusieurs questions financières et organisationnelles. Les paiements effectués par les patients constituent, selon les établissements et les prestations, une source de recettes qui contribue au fonctionnement des services. Leur suppression nécessiterait donc un mécanisme de compensation suffisamment prévisible pour éviter les ruptures d’approvisionnement, les retards de paiement et la dégradation de la qualité des soins.

Une telle réforme devrait également être articulée avec les mécanismes existants de couverture maladie, notamment ceux relevant de la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale (CNAMGS). Il faudrait distinguer les patients déjà couverts, les prestations remboursées et les dépenses restant effectivement à la charge des ménages. Sans cette clarification, le chiffre de 13 milliards de FCFA ne permet pas, à lui seul, de déterminer le coût global d’une gratuité hospitalière universelle.

La gratuité des soins, une question de volonté et de soutenabilité

Au cours de l’entretien, le Dr Wenceslas Yaba a également critiqué la répartition des ressources consacrées au système sanitaire. Il estime que les difficultés d’accès aux soins ne résultent pas uniquement d’une insuffisance de moyens, mais aussi de choix d’organisation et de financement. Son plaidoyer pour la gratuité s’inscrit ainsi dans une réflexion plus large sur la capacité de l’État à orienter ses dépenses vers les besoins immédiats des patients.

Reste à savoir si les autorités sanitaires et financières partagent cette estimation et si une étude nationale pourrait en vérifier la portée. Une évaluation indépendante des recettes hospitalières, des dépenses restant à la charge des patients et des besoins réels des établissements permettrait d’apprécier la faisabilité d’une telle mesure. Car au-delà des 13 milliards de FCFA évoqués, la véritable question demeure celle de la capacité du Gabon à garantir des soins accessibles, disponibles et de qualité, sans faire du revenu des patients une condition de leur prise en charge.