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L’annonce du ralliement de François Ndong Obiang à l’Union Démocratique des Bâtisseurs (UDB) a suscité une vive réaction du parti Réappropriation du Gabon, de son Indépendance pour sa Reconstruction (REAGIR). Dans un communiqué publié ce samedi 21 novembre 2026, le Bureau exécutif de la formation politique a martelé que cette démarche est strictement individuelle et n’engage en rien le parti.

La direction de REAGIR conteste fermement la présentation faite par l’UDB sur sa page officielle, laquelle désigne François Ndong Obiang comme « Président du parti RÉAGIR » et évoque un « rapprochement entre les deux formations politiques ». Pour le Bureau exécutif, cette communication attribue à l’intéressé « un mandat qu’il ne détient pas et annonce un accord qui n’existe pas ».

Le communiqué rappelle que François Ndong Obiang a été officiellement exclu du mouvement le 11 novembre 2024 par une décision signifiée par huissier, lui retirant tout droit de parler ou d’agir au nom de la formation. Par ailleurs, le parti souligne que la marque et le logo « REAGIR » sont protégés auprès de l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) depuis mai 2025. Une légitimité déjà tranchée sur le terrain électoral : en septembre 2025, la Cour constitutionnelle avait invalidé les candidatures législatives présentées par l’ancien dirigeant sous une bannière altérée du parti.

« REAGIR ne fait pas partie de leurs bagages »

Face aux spéculations évoquant une possible fusion entre les deux entités, le ton du Bureau exécutif se veut catégorique. « On ne fusionne pas un parti avec le mandat imaginaire d’un ancien dirigeant exclu », martèle le texte, précisant que les responsables de l’UDB disposaient de tous les éléments publics pour distinguer une adhésion individuelle d’un accord institutionnel. « Si elle accueille François Ndong Obiang et ses compagnons, elle accueille des personnes. REAGIR ne fait pas partie de leurs bagages », résume la direction.

Des dossiers judiciaires toujours en suspens

Au-delà de la bataille politique, le communiqué aborde le volet judiciaire entourant l’ancien responsable et ses proches. Trois de ses collaborateurs ont été inculpés en juin 2025 pour des faits présumés de faux et usage de faux. Quant à François Ndong Obiang, son récent départ du gouvernement, survenu le 11 octobre dernier après avoir occupé la première vice-présidence de l’Assemblée nationale, pourrait selon REAGIR relancer l’examen de sa propre situation par les magistrats.

Tout en rappelant ne pas confondre poursuites et condamnation, le parti prévient qu’une nouvelle affiliation partisane ne saurait servir de bouclier. « Changer d’adresse politique ne clôt pas un dossier judiciaire », conclut le Bureau exécutif, réaffirmant l’entière indépendance de REAGIR face à cette recomposition politique.