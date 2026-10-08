Expérience Client : AFG Bank Gabon vise plus haut pour ses clients

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À l’occasion de la Semaine Internationale de l’Expérience Client, célébrée du 5 au 9 octobre, AFG Bank Gabon met l’accent sur la qualité de la relation avec sa clientèle. À travers le thème « EXTRA MILE – Un pas de plus pour vous », la banque entend mobiliser l’ensemble de ses équipes autour d’un objectif à savoir mieux répondre aux attentes des clients et renforcer leur satisfaction. Cette initiative place ainsi l’expérience vécue par les usagers au centre des priorités de l’établissement, avec une attention particulière portée aux attentes des clients.

Durant cette semaine, l’accent est notamment mis sur l’écoute, la proximité, la disponibilité et l’accompagnement. De la direction générale aux agences, en passant par les fonctions supports, chaque collaborateur est invité à contribuer à l’amélioration du parcours client. L’ambition est d’aller au-delà de la simple réponse à une demande, en prenant davantage en compte les besoins et les attentes de chaque client. Une approche qui vise à rendre les échanges plus fluides et à construire une relation bancaire durable, fondée sur la confiance et la qualité des échanges.

Aller au-delà de la réponse attendue

Dans un secteur bancaire où les usages évoluent rapidement, l’expérience proposée au client prend une place croissante. AFG Bank Gabon entend donc conjuguer proximité humaine et innovation, afin de proposer des solutions adaptées aux nouvelles habitudes de sa clientèle. Il s’agit notamment de faciliter les parcours, d’améliorer l’accompagnement et de maintenir un niveau de service répondant aux attentes, alors que les clients recherchent davantage de simplicité, de rapidité et de disponibilité. La banque souhaite ainsi faire de chaque interaction une occasion de mieux comprendre et satisfaire les besoins exprimés.

Au-delà de cette semaine de mobilisation, AFG Bank Gabon présente l’expérience client comme un engagement appelé à s’inscrire dans la durée. Le concept « Extra Mile » traduit ainsi la volonté de faire de chaque interaction une occasion d’apporter cette attention supplémentaire qui peut faire la différence. Pour la banque, cette démarche repose sur l’écoute, la confiance et la proximité. Elle vise, à terme, à consolider la relation avec la clientèle et à inscrire l’amélioration de la qualité des services dans une dynamique quotidienne, au service de la clientèle et à leurs préoccupations.