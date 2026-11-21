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Face aux policiers du Grand Libreville réunis à l’École nationale de Police d’Owendo ce mardi 17 novembre 2026, le ministre de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation, Edgard Moukoumbi, a livré un discours de fermeté. Entouré de son ministre délégué, Malcolm Emery Djenno Ngomanda, et du commandant en chef des Forces de Police Nationale (FPN), Serge Hervé Ngoma, il a averti la troupe : les comportements déviants n’ont plus droit de cité sous la Vème République.

Le ton est sans équivoque dès que le membre du gouvernement aborde le quotidien sur le terrain. Racket routier, contrôles improvisés, extorsion de fonds auprès des usagers : Edgard Moukoumbi a dénoncé frontalement ces pratiques qui ternissent l’image de l’institution. S’il reconnaît qu’elles sont le fait d’une minorité, il refuse désormais toute complaisance.

« Je ne transigerai pas face à ces comportements inacceptables. Le respect des droits humains et l’intégrité physique et morale des citoyens ne sont pas négociables. C’est désormais tolérance zéro », a martelé le ministre devant les officiers généraux, supérieurs, subalternes et hommes de rang.

Pour joindre l’acte à la parole, des sanctions exemplaires et systématiquement rendues publiques frapperont désormais tout agent coupable de manquement à l’honneur de la fonction. L’objectif affiché est de dissuader les brebis galeuses afin que nul n’ignore le prix de l’écart de conduite.

Discipline et rigueur dans les contrôles

Cette exigence d’exemplarité s’applique également à la gestion des flux migratoires, un dossier sur lequel le ministre a annoncé un durcissement des opérations. Des instructions fermes ont été confiées au commandement des FPN et à la Direction générale de la Documentation et de l’Immigration (DGDI) pour intensifier les patrouilles.

Là encore, la ligne de conduite exige une stricte légalité. Il ne s’agit ni de xénophobie ni de « chasse à l’étranger », mais d’un impératif de souveraineté. Les résidents en situation régulière n’ont rien à craindre dans un Gabon fidèle à sa tradition d’hospitalité, tandis que les individus impliqués dans des activités illégales ou en situation irrégulière seront reconduits à la frontière dans le respect des procédures.

Réconcilier l’uniforme et le citoyen

Au-delà de l’avertissement, le premier policier du Gabon a tenu à saluer l’engagement des agents intègres qui honorent leur uniforme au quotidien. Rappelant que le métier de policier est « une vocation d’honneur et de sacrifices », Edgard Moukoumbi a exhorté les troupes à faire preuve de probité et de rigueur. En éradiquant les abus internes, l’exécutif entend ainsi bâtir une police républicaine, pleinement réconciliée avec les citoyens qu’elle a pour mission de protéger.