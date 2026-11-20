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Les circonstances exactes du naufrage de la plateforme pétrolière Prospector 5, survenu en octobre 2026 au large des côtes gabonaises, demeurent à ce jour inexpliquées. Selon une information rapportée jeudi par l’Agence Reuters, la société Borr Drilling a annoncé que les investigations menées jusqu’ici n’ont pas permis de déterminer l’origine de ce drame, qui a coûté la vie à quatre travailleurs et laissé une cinquième personne portée disparue.

Dans les jours suivant l’accident de cette installation autoélévatrice, l’entreprise avait évoqué une première piste technique. Les éléments préliminaires laissaient alors penser à un phénomène de « punch-through ». En ingénierie offshore, cet incident critique se produit lorsqu’une ou plusieurs jambes de la structure perforent brutalement une croûte dure du plancher océanique pour s’enfoncer soudainement dans des couches sédimentaires plus instables situées en dessous, provoquant le basculement ou l’effondrement de l’édifice.

Pourtant, cette théorie ne résiste pas à l’épreuve des faits. D’après le communiqué, publié par Reuters, l’analyse approfondie de nouvelles données techniques a obligé Borr Drilling à revoir sa copie. Les examens, qui s’appuient notamment sur les relevés d’une inspection sous-marine effectuée à l’aide d’un véhicule télécommandé (ROV) ainsi que sur des séquences vidéo transmises par l’opérateur BW Energy, n’ont pas permis de corroborer le scénario du « punch-through ». Face à ces zones d’ombre, la direction reconnaît que le déclencheur réel de la catastrophe reste totalement indéterminé.

Une expertise indépendante et des enjeux financiers majeurs

Afin de faire toute la lumière sur cette tragédie maritime et industrielle, le groupe pétrolier a décidé de confier les investigations à un tiers de confiance. Le cabinet international de classification DNV a ainsi été mandaté pour conduire une enquête indépendante visant à identifier les causes profondes de la perte du Prospector 5.

Sur le plan financier, ce sinistre soulève également d’importantes questions de couverture. Borr Drilling a précisé ne pas disposer d’assurance couvrant les pertes d’exploitation résultant de l’indisponibilité de l’équipement. L’entreprise peut toutefois s’appuyer sur une police d’assurance de 200 millions de dollars dédiée spécifiquement à la coque et aux machines de l’installation. Par ailleurs, la société confirme être protégée par une assurance responsabilité civile destinée à prendre en charge les coûts liés aux opérations d’enlèvement de l’épave ainsi que la gestion d’éventuels risques de pollution marine dans la zone.