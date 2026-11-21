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À quelques semaines d’un tournant décisif pour l’agriculture gabonaise, la technologie nationale s’invite dans les élevages. Le vendredi 20 novembre, le Centre Gabonais de l’Innovation (CGI) a proclamé le lauréat du Challenge AGRI-TRACK 241, une compétition conjointement pilotée par les ministères de l’Agriculture et de l’Économie numérique. L’objectif est clair : doter le pays d’une plateforme locale capable d’assurer la traçabilité et le suivi rigoureux de sa filière avicole.

L’échéance approche à grands pas. Dès le 1er janvier 2027, l’importation de poulet de chair sera interdite sur l’ensemble du territoire. Initié sur instruction du Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, et intégré au Plan Opérationnel d’Urgence de la Filière Avicole, ce projet répond à une urgence économique. Après la signature d’un protocole d’accord interministériel le 3 novembre dernier, les autorités ont confié au CGI le soin d’accompagner techniquement le déploiement de ce futur outil national.

Une mobilisation internationale des talents

Lancé via la plateforme KIMBA, l’appel à candidatures a largement dépassé les frontières gabonaises. Quarante-huit porteurs de projets, installés au Gabon mais aussi en France, en Belgique et au Canada, ont soumis leurs propositions. Au terme d’une sélection exigeante, six finalistes ont défendu leurs solutions devant le jury avant la désignation du grand vainqueur.

S’exprimant au nom du ministre de l’Économie numérique, Mark Alexandre Doumba, lors de la cérémonie, la Secrétaire générale du ministère a salué cette dynamique collective. Le ministre a tenu, par sa voix, à « féliciter le Centre Gabonais de l’Innovation, ses équipes, les membres du jury ainsi que l’ensemble des candidats pour leur mobilisation ». S’adressant directement aux quarante-huit participants, le discours ministériel a également souligné la richesse du vivier technologique : « Votre engagement démontre que notre écosystème entrepreneurial dispose de talents, d’idées et de compétences capables de contribuer aux grandes transformations de notre pays ».

De l’idée au déploiement sur le terrain

Pour la startup récompensée, le plus dur commence. Désormais intégrée au programme d’incubation du CGI, elle devra concevoir une plateforme sécurisée, fiable et parfaitement adaptée aux réalités des éleveurs comme des administrations. La protection des données et la continuité du service figureront parmi les critères prioritaires.

À travers AGRI-TRACK 241, Libreville expérimente une approche pragmatique de la commande publique, où les défis de l’État deviennent des leviers de croissance pour les entrepreneurs locaux. Le message porté au nom du ministre Mark Alexandre Doumba résume cette vision à long terme : « Aujourd’hui, nous distinguons une startup. Demain, nous devons faire émerger toute une génération d’entreprises numériques au service du développement national ».