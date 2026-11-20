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Ce vendredi 20 novembre, le Vice-président du Gouvernement, Hermann Immongault, a officiellement lancé le réseau national des Centres d’appui à la technologie et à l’innovation (CATI), en présence notamment du représentant de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), Elangi Botoy, ainsi que des ministres en charge du Commerce, de l’Industrie et de la Transformation, de l’Agriculture, de la Jeunesse et de l’Environnement.

Pensé comme un guichet de proximité, le réseau CATI s’adresse directement aux chercheurs, inventeurs, entrepreneurs, entreprises et étudiants. Concrètement, ces centres facilitent l’accès à l’information contenue dans les documents de brevets et les publications scientifiques et techniques, aidant ainsi les usagers à exploiter ces connaissances pour aboutir à des innovations concrètes.

Dans son allocution, le ministre en charge de l’Industrie Emmanuel Eyeghe Nze a insisté sur la portée multisectorielle du projet. « Il ne s’agit pas seulement d’un projet industriel, il s’agit d’un projet qui touche d’autres domaines d’activités, tels que l’agriculture, l’environnement, le numérique, l’entreprenariat, l’enseignement, l’éducation et la jeunesse », a-t-il indiqué.

En phase avec le Plan National de Croissance et de Développement

Ce déploiement s’aligne sur le Plan National de Croissance et de Développement (PNCD) 2026-2030, feuille de route stratégique placée sous la vision « Bâtissons l’Édifice nouveau » du Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. En stimulant l’investissement productif et l’entrepreneuriat local, les CATI renforcent la compétitivité des entreprises et apportent une assistance technique face aux problèmes de société.

L’initiative mise également sur le capital humain grâce à la formation des étudiants et chercheurs, rejoignant ainsi la modernisation de l’enseignement supérieur et la promotion de l’entrepreneuriat numérique. « Nous devrons apprécier les résultats à travers les recherches documentaires réalisées, les projets accompagnés et les collaborations engagées », a précisé le ministre de l’Industrie.

L’OGAPI au cœur de la coordination nationale

Pour pérenniser cette dynamique, l’Office Gabonais de la Propriété Industrielle (OGAPI), dirigé par Olivia Marlène Mbazoghe, joue un rôle pivot en tant que point focal national. L’institution est chargée d’assurer la coordination du réseau avec les universités, les centres de recherche et les structures d’accompagnement partenaires.

Il lui incombe également de mobiliser les moyens humains, techniques et organisationnels nécessaires à l’animation durable des centres, tout en veillant à leur accessibilité sur l’ensemble du territoire. Saluant cette mobilisation, la directrice générale de l’OGAPI, Olivia Marlène Mbazoghe, a rappelé l’enjeu de proximité de ce dispositif. « À travers le déploiement de ce réseau, l’OGAPI s’engage pleinement à rapprocher l’information technologique et les outils de la propriété industrielle de nos créateurs, afin que chaque innovation locale soit protégée et transformée en richesse durable pour notre économie », a-t-elle déclaré.