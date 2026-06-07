Olam Palm Gabon : un bilan carbone positif au service des ambitions climatiques du Gabon

Ecouter l'article

À l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement, Olam Palm Gabon a mis en avant les résultats de sa stratégie environnementale lors d’un panel organisé par l’Académie de Protection de l’Environnement et des Ressources Naturelles (APERN). L’entreprise affirme disposer d’un bilan carbone positif sur l’ensemble du cycle de vie de ses plantations, grâce notamment à la conservation de plus de 110 000 hectares de zones protégées et à la réduction de ses émissions industrielles. Une contribution qui s’inscrit dans les engagements climatiques du Gabon à travers sa Contribution Déterminée au niveau National (CDN).

Alors que les enjeux liés au changement climatique occupent une place croissante dans les politiques publiques et les stratégies d’entreprise, Olam Palm Gabon entend démontrer que développement économique et préservation de l’environnement peuvent évoluer de concert. Réunie aux côtés d’institutions publiques, de partenaires techniques et d’acteurs de la société civile lors de la Journée mondiale de l’environnement, l’entreprise a présenté les résultats de son bilan carbone et les actions engagées pour réduire son empreinte environnementale.

L’événement, organisé par l’APERN, s’est tenu en présence de la ministre d’État, ministre de la Défense nationale, Brigitte Onkanowa, ainsi que du ministre des Eaux et Forêts, le général Maurice Ntossui Allogo. Une participation qui témoigne de l’importance accordée par les autorités gabonaises aux questions liées à la transition écologique et à la lutte contre le réchauffement climatique.

La ministre de la Défense nationale, Brigitte Onkanowa lors de son discours © D.R.

Plus de 110 000 hectares conservés pour préserver les écosystèmes

Intervenant au cours du panel, Paola Despretz, Manager Environnement et Biodiversité chez Olam Palm Gabon, a indiqué que les opérations de l’entreprise présentent un bilan carbone positif sur l’ensemble du cycle de vie des plantations. « Nos opérations affichent un bilan carbone positif sur l’ensemble du cycle de vie de la plantation », a-t-elle souligné.

Selon l’entreprise, ce résultat repose notamment sur la conservation de plus de 110 000 hectares de zones à haute valeur de conservation. Ces espaces protégés jouent un rôle essentiel dans le stockage du carbone, la préservation de la biodiversité et la protection des écosystèmes forestiers.

Au-delà de la conservation, Olam Palm Gabon affirme avoir développé plusieurs mécanismes visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre générées par ses activités industrielles.

Une stratégie de décarbonation fondée sur l’innovation

Parmi les actions mises en avant figurent la capture du méthane issu des activités industrielles ainsi que la valorisation énergétique des déchets organiques produits sur les sites d’exploitation. Ces initiatives permettent de réduire la dépendance des installations industrielles au diesel tout en favorisant une meilleure efficacité énergétique.

Cette approche s’inscrit dans les objectifs nationaux de réduction des émissions et dans la volonté du Gabon de consolider son statut de pays engagé dans la lutte contre le changement climatique. Dans ce contexte, le rôle du secteur privé apparaît de plus en plus déterminant pour atteindre les engagements pris au niveau international.

Les échanges ont également permis de mettre en lumière les efforts menés en matière de gestion participative des zones de conservation avec les 61 villages riverains des concessions de l’entreprise. Une démarche qui vise à associer les communautés locales à la protection des ressources naturelles tout en favorisant le développement économique des territoires.

À travers ces actions, Olam Palm Gabon entend se positionner parmi les entreprises de référence en matière de transition environnementale dans le secteur agro-industriel. Une ambition qui rejoint les objectifs du Gabon de concilier croissance économique, préservation de la biodiversité et lutte contre le changement climatique.