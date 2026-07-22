BGFIBank Gabon : poursuite de la distribution des moyens roulants aux salariés

Ecouter l'article

BGFIBank Gabon poursuit la modernisation de ses outils de travail au service de la performance opérationnelle. Le 15 juillet 2026, la banque a lancé la troisième phase de son programme de dotation en moyens roulants destinés à ses collaborateurs, après une deuxième vague organisée le 16 avril dernier. Cette nouvelle distribution s’inscrit dans une stratégie plus globale visant à améliorer les conditions de travail des équipes, à renforcer leur mobilité et à soutenir l’atteinte des objectifs commerciaux et opérationnels fixés par l’établissement.

Cette initiative prolonge les engagements pris en début d’année par l’Administrateur Directeur général, Dimitri Ndjebi. En février 2026, celui-ci avait annoncé une série de mesures progressives destinées à renforcer les capacités des salariés, à travers des dotations complémentaires en équipements, mais aussi des programmes de formation et d’amélioration des processus internes. L’ambition est de mettre à la disposition des collaborateurs des outils adaptés à leurs missions, afin d’accroître leur efficacité et répondre aux exigences croissantes du secteur bancaire.

Valorisation du capital humain

Cette troisième phase traduit la volonté de BGFIBank Gabon d’investir durablement dans son capital humain. La banque considère que la performance repose autant sur les compétences de ses équipes que sur les moyens mis à leur disposition. Le renforcement des conditions d’exercice des missions des salariés vise à consolider son efficacité opérationnelle, améliorer la réactivité de ses services et offrir une expérience client conforme aux standards de qualité du Groupe BGFIBank.

La cérémonie de remise a également servi de cadre pour rappeler aux bénéficiaires leurs responsabilités dans l’utilisation de ces équipements. La direction a insisté sur la nécessité d’en faire un usage rigoureux et responsable, en cohérence avec les valeurs qui fondent la culture du Groupe à savoir, Travail, Intégrité, Transparence, Responsabilité et Esprit d’équipe. BGFIBank Gabon confirme ainsi sa volonté d’allier investissement dans les ressources humaines, excellence opérationnelle et amélioration continue de la qualité de service.