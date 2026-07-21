France : Oligui Nguema honoré à Paris pour son courage politique

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Le président de la République gabonaise, Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu ce lundi à Paris le prestigieux « Prix du courage politique », une distinction décernée par la revue Politique Internationale. D’après un communiqué de la présidence gabonaise, cette récompense vient saluer l’ampleur des réformes structurelles impulsées dans le pays depuis le 30 août 2023.

S’exprimant lors de la remise de son prix, le chef de l’État a refusé de s’attribuer seul ce mérite. Il a souligné que ce « courage politique » s’enracinait avant tout dans la confiance accordée par ses concitoyens, l’engagement sans faille de ses équipes et la fermeté de ses convictions républicaines. Brice Clotaire Oligui Nguema a ainsi tenu à formally dédie cette distinction à l’ensemble du peuple gabonais, saluant sa résilience et son patriotisme, tout en étendant cet hommage à la jeunesse du continent africain.

Revenant sur les premiers instants de la Transition, le président a rappelé que le « Coup de Libération », orchestrait au côté des forces de défense et de sécurité, répondait à un impératif d’action profondément patriotique. « Le courage politique ne se mesure pas à un geste isolé, mais à la capacité de tenir des engagements majeurs dans la durée », a-t-il affirmé avec conviction.

Cap sur la rupture économique et la dignité sociale

Au-delà des aspects institutionnels, le chef de l’État a profité de cette tribune pour réaffirmer ses orientations stratégiques en matière de gouvernance. L’objectif affiché reste la rupture définitive avec le modèle historique d’économie de rente, afin de bâtir un État pleinement producteur.

Pour le président gabonais, la prospérité économique doit avant tout restaurer la dignité humaine. Il fait ainsi de l’accès universel aux infrastructures fondamentales — eau potable, électricité, système de santé de qualité et éducation performante — la priorité absolue de son action gouvernementale.

Comme le conclut le communiqué officiel, ce prix international offre un rayonnement inédit à la trajectoire politique gabonaise : « À travers cette distinction, c’est le modèle gabonais de restauration de l’État qui se voit mis en lumière sur la scène internationale. »