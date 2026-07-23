GCO : 1573 cas de cancers dont 994 décès par an au Gabon !

Ecouter l'article

Chaque année, le cancer frappe lourdement le Gabon et ce ne sont pas les récentes données de Global Cancer Observatory (GCO) qui viendront dresser un tableau contraire. Et pour cause, ce baromètre révèle que notre pays enregistre 1 573 nouveaux cas et près de 994 décès par an, pour une prévalence de 3 700 cas sur cinq ans. La majorité des cancers sont ceux du sein suivis du col de l’utérus et ceux du foie.

Comment sauver le patient Gabon de la maladie ? C’est la question qui taraude les esprits des Gabonais eux-mêmes depuis des années qui ne demandent qu’à être soignés convenablement. Mais les plateaux techniques locaux sont-ils taillés pour faire face à la hausse inquiétante des cas de cancers variés ? Difficile de répondre par l’affirmative tant le ratio entre les nouveaux diagnostics et les décès, près de 63 % de mortalité, dévoile une crise structurelle profonde.

Le cancer, un ennemi non endigué au Gabon !

Alors que le pays accueille des colloques internationaux à Libreville axés sur la médecine de précision, la réalité quotidienne du terrain accuse un décalage entre discours institutionnel et l’offre de soins efficace. La preuve avec le Service d’aide médicale urgente (Samu) social gabonais qui supporte dorénavant le poids de l’indigence des populations qui souhaitent se faire soigner gratuitement. Au nombre des patients démunis, des personnes atteintes de cancers dont ils ignorent l’existence avant plusieurs années.

Le taux de mortalité élevé selon Global Cancer Observatory serait le symptôme direct des faiblesses stratégiques du gouvernement. La persistance des consultations tardives découle de l’absence de programmes nationaux de dépistage précoce, systématiques et décentralisés. Faute de campagnes d’information régulières sur les symptômes initiaux, la peur et l’ignorance l’emportent sur le réflexe médical. Près de 2 patients sur 3 succombent à la maladie et ce, en raison des diagnostics posés à des stades trop avancés et des soins financièrement inaccessibles.

À cela s’ajoute l’inefficacité de la couverture sanitaire. Puisqu’au Gabon, il existe encore des provinces où le traitement des cas de cancers est impossible. Il faut se rendre à Libreville quand bien même la précarité ne facilite pas les choses. L’accès aux examens spécialisés et aux chimiothérapies demeure un luxe. Sans une réorientation budgétaire ferme vers la prévention de masse, la modernisation des centres régionaux et une véritable prise en charge financière universelle, le ministère de la Santé continuera de concéder un lourd tribut humain à des pathologies dont une grande partie pourrait être guérie si elle était prise à temps.