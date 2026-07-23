Efficacité gouvernementale : le Gabon non classé parmi les 35 pays africains !

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Le dernier rapport du Chandler Governance Group apporte un coup de froid aux prétentions positives des plus hautes autorités gabonaises. Et pour cause, dans son classement 2026 évaluant l’efficacité et la capacité des gouvernements à travers le monde, 35 nations africaines ont été passées au cribles. Ces dernières sont identifiées comme les meilleures élèves dans ce domaine de la pertinence des décisions et de l’action gouvernementales.

Dans le Chandler Governance Group 2026, arrive en tête du continent l’île Maurice non loin du Rwanda. Suivent quasiment logiquement le Botswana, le Maroc, la Tanzanie et l’Afrique du Sud. Un peloton de tête qui semble ne pas connaître de réels changements depuis quelques années. Ce qui est sûrement lié aux performances silencieuses de ces derniers dans l’implémentation des réformes à fort impact. Tout en bas, la Sierra Leone, la RD Congo et le Tchad ferment la marche.

Le Gabon, mauvais élève non classé dans l’efficacité gouvernementale ?

Le Gabon notre pays, quant à lui, est purement et simplement absent de cette cartographie internationale. Il va sans dire qu’il y a un fossé entre le discours officiel et la réalité perçue par les organismes internationaux qui passent au crible les effets directs de l’action de l’exécutif. Cette non-titularisation interroge au moment où le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, s’attèle à ventiler que la transparence, la rectitude et l’efficience administrative sont les piliers du Gabon nouveau.

Pourtant une large frange de la population et de nombreux observateurs politiques, expliquent cet effacement des radars internationaux par le sentiment d’un narratif politique déconnecté de la gestion réelle des affaires publiques. Sur le terrain, les attentes de changement profond tardent à se concrétiser. Malgré la promesse d’une rupture systémique avec les pratiques de l’ère Ali Bongo, le paysage gouvernemental continue d’accorder une place prépondérante aux équilibres politiques traditionnels et à la cooptation partisane.

Cette configuration politicienne, souvent au détriment des compétences technocratiques et des éminences grises, occasionne un maintien en poste de certains individus dont le rendement laisse à désirer. Disons-le nous sans ambages, l’absence du Gabon dans les agrégats du Chandler Governance Group soulève d’emblée les limites de l’autosatisfaction communicationnelle. À l’heure des grands chantiers et de la quête de crédibilité internationale, la bonne gouvernance se mesure à l’aune d’indicateurs standardisés et d’actions concrètes. À bon entendeur…