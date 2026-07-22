France : Brice Clotaire Oligui Nguema tend la main à la diaspora gabonaise

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En marge de sa visite d’État en France, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, accompagné de la Première dame, Zita Oligui Nguema, est allé ce mardi 21 juillet 2026 à la rencontre des Gabonais établis en France et dans plusieurs pays européens. Face à une communauté venue en nombre, le chef de l’État a réaffirmé son souhait de maintenir un dialogue permanent avec les ressortissants de l’étranger, tout en les invitant à prendre une part active au renouveau économique du pays.

Pour traduire cette volonté en actes concrets, plusieurs mesures phares ont été annoncées. L’ambassade du Gabon en France accueillera désormais des antennes locales du Pôle national de promotion de l’emploi (PNPE) ainsi que de l’Agence nationale des investissements (ANPI). « Nous devons créer des passerelles concrètes, des points d’information, des dispositifs d’orientation et des mécanismes qui permettent à un Gabonais vivant à l’étranger de connaître les opportunités qui existent au Gabon », a affirmé le président.

Dans cette même dynamique, un forum international de l’emploi de la diaspora et des journées économiques se tiendront du 26 au 28 novembre 2026. Soutenu par le PNPE et l’ANPI, cet événement offrira un espace d’échange direct entre la diaspora et les décideurs publics et privés afin de promouvoir l’entrepreneuriat et les projets d’investissement.

Décentralisation des concours et appel à l’engagement

L’autre grande annonce de cette rencontre concerne la fonction publique. Les concours d’accès aux grandes écoles gabonaises, telles que l’École nationale d’administration (ENA), l’Institut de l’économie et des finances (IEF), l’École nationale de la magistrature, l’École normale supérieure ou encore les concours des douanes, seront dorénavant organisés directement au sein de l’ambassade du Gabon à Paris. Une avancée majeure qui permettra aux talents de la diaspora de concourir sans avoir à se déplacer.

Concluant son discours sur une note d’ouverture, le chef de l’État a exhorté l’assistance à mettre ses compétences au service de la nation. « Votre contribution peut être multiforme. Elle peut être scientifique, universitaire, économique, culturelle, etc. », a-t-il souligné, rappelant que l’essor du Gabon de demain ne se fera pas sans les forces vives installées à l’étranger.