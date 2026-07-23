Mercato : Prolongation de 2 ans pour Mario Lemina à Galatasaray !

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L’histoire d’amour fou continue entre Galatasaray et Mario Lemina. En effet, le club stambouliote a officialisé le mardi 21 juillet dernier la prolongation de contrat de son milieu de terrain gabonais de 32 ans pour deux saisons supplémentaires. Une opération accompagnée d’une revalorisation salariale qui scelle ainsi l’avenir du joueur sur les rives du Bosphore.

Véritable rampe de lancement du dispositif tactique des Sang et Or, le Gabonais s’est imposé comme une pièce maîtresse au cœur du jeu. Auteur d’un exercice plein la saison dernière avec 41 apparitions, 3 buts et 2 passes décisives toutes compétitions confondues, Lemina a fait étalage de son abattage physique et de sa capacité à casser les lignes. Arrivé au terme de son précédent bail, Mario Lemina a paraphé un nouvel engagement de 24 mois.

Mario Lemina un peu engagé dans l’histoire de Galatasaray !

Cette signature de 2 ans prolonge une carrière riche et internationale pour le natif de Libreville. Révélé à FC Lorient où il a effectué ses débuts professionnels, Mario Lemina réalise un bon précoce en rejoignant l’Olympique de Marseille. Ses prestations remarquées dans le Sud de la France lui ouvrent les portes de la Juventus, avec laquelle il garnit son palmarès de deux titres de champion d’Italie et dispute une finale de Ligue des champions.

Soucieux de découvrir la Premier League, il s’engage ensuite avec Southampton avant de connaître divers prêts, dont un premier passage déjà concluant à Galatasaray lors de la campagne 2019-2020, puis un bail remarqué à Fulham. Relancé à l’OGC Nice, Mario Lemina ira à Wolverhampton, où il portera même le brassard de capitaine. De retour en terre stambouliote début 2025, il retrouve toute sa plénitude technique dans un environnement qui loue sa grinta et son leadership.