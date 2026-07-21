Santé : la pastèque, un fruit aux vertus similaires au viagra 

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La pastèque revient sur le devant de la scène pour une raison inattendue. Selon BBC Afrique, ce fruit très consommé en période de chaleur contiendrait de la citrulline, une substance naturelle à laquelle des chercheurs attribuent des effets comparables, dans une certaine mesure, à ceux du Viagra. Une nouvelle qui remet en question le débat sur les vertus nutritionnelles de ce fruit rafraîchissant.

Déjà apprécié pour sa richesse en eau et sa place dans l’alimentation estivale. Sur le plan scientifique, la citrulline présente dans la pastèque attire l’attention parce qu’elle participe à la production d’arginine. Mais aussi à la synthèse d’oxyde nitrique, un composé impliqué dans la dilatation des vaisseaux sanguins. Des travaux publiés dans des bases scientifiques comme PubMed et des revues en accès libre ont montré que la consommation de pastèque ou de L-citrulline peut améliorer la biodisponibilité de l’oxyde nitrique et soutenir la fonction vasculaire.

Un effet prometteur, mais pas un remède

Pour autant, les spécialistes appellent à la prudence. Plusieurs sources médicales rappellent que les effets de la pastèque sur la dysfonction érectile restent limités, variables et insuffisants pour en faire un traitement comparable aux médicaments prescrits. Les bénéfices observés concernent souvent des suppléments de L-citrulline, et non la simple consommation du fruit en quantité ordinaire. Autrement dit, la pastèque peut intéresser la recherche, sans pour autant remplacer un avis médical ni un traitement adapté.

Au-delà de cette réputation flatteuse, la pastèque conserve surtout ses atouts habituels. Il s’agit de l’hydratation, l’apport en oxydant et en sensation de fraîcheur. Le fruit séduit donc autant pour ses qualités nutritionnelles que pour l’écho qu’il trouve dans certaines études. Loin des effets d’annonce, son intérêt semble se situer dans un usage alimentaire équilibré, plus que dans une promesse miracle.