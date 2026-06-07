Gabon : Après le permis, à quand la digitalisation de la carte grise et des titres de transport ?

Ecouter l'article

Après le lancement réussi du permis de conduire numérique, une question brûle les lèvres des usagers de la route et des observateurs de la transition numérique : quelle est la prochaine étape ? Interpellé sur la suite de ce vaste chantier, le ministre d’État chargé des Transports, Ulrich Manfoumbi Manfoumbi, a profité du bilan des 100 jours du gouvernement sur Gabon Première pour projeter l’opinion publique vers les futures innovations technologiques de son département.

L’allégement des démarches administratives et la sécurisation des documents restent au cœur de la feuille de route ministérielle. Après la numérisation réussie d’une première partie des archives de la Direction générale des transports terrestres, les autorités préparent activement la dématérialisation du second sésame indispensable aux automobilistes.

Le ministre d’État s’est montré très direct sur ce calendrier très attendu : « En plus du permis digitalisé, voilà la carte grise digitalisée qui sera la prochaine étape, qui est déjà conceptualisée, qui est déjà mise en œuvre, mais bien sûr nous attendons des délais raisonnables pour pouvoir les lancer ».

Ce nouveau titre numérique, qui sera également payant, vise à éliminer définitivement la fraude et à simplifier les contrôles routiers grâce à un système interconnecté.

Vers l’universalité du pass numérique dans les transports collectifs

La révolution digitale ne se limitera pas aux véhicules particuliers. Elle s’apprête à transformer en profondeur le quotidien des usagers des transports en commun avec l’opérationnalisation imminente de la nouvelle Compagnie Nationale de Transport (CNT), née de la fusion entre la Sogatra et Transurbe. Le ministre a dévoilé une réorganisation complète basée sur l’abandon de la gratuité au profit d’une billetterie entièrement dématérialisée et d’abonnements par « pass » personnalisés.

« Fini la gratuité, nous opterons […] pour des passes qui seront payants et ça, ça va permettre de ramener une certaine sérénité au sein de la compagnie », a martelé Ulrich Manfoumbi Manfoumbi, en présentant son propre abonnement muni de sa photo.

Ce système moderne proposera des tarifs particulièrement compétitifs pour lutter contre la vie chère, avec des abonnements mensuels adaptés : 5 000 FCFA pour les élèves, 8 000 FCFA pour les étudiants, 3 000 FCFA pour les retraités et les personnes économiquement faibles, et une formule à 17 000 FCFA pour le grand public.

Une ambition qui s’étend au rail et à la mer

Cette ambition de dématérialisation totale est transversale. Si le transport urbain et interurbain ouvre la marche, le secteur ferroviaire s’apprête lui aussi à muer. Le ministre d’État a confirmé qu’un projet de dématérialisation de la billetterie du Transgabonais était déjà réalisé à 50 %. À terme, c’est tout l’écosystème de la mobilité gabonaise, incluant le réseau routier, les corridors ferroviaires et les futures gares maritimes, qui fonctionnera sous le signe de l’innovation et de la redevabilité numérique. L’élan est pris, et le rendez-vous est pris avec le futur.