Gabon : 1er concert national de gospel le 27 août !

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Le jeudi 27 août 2026, dès 17h, le Palais des Congrès de la Cité de la Démocratie accueillera la première édition du concert gospel national baptisé « Gabon Action de Grâce ». Un événement inédit qui réunira plus d’une vingtaine d’artistes gospel nationaux, venus rendre grâce et élever le nom de Dieu dans ce haut lieu symbolique de la capitale gabonaise.

Libreville s’apprête à vibrer au rythme de la louange dans une ambiance divine. En effet, pour cette première édition, les organisateurs ont mis les petits plats dans les grands en conviant une invitée de marque. Il s’agit de la chantre congolaise Dena Mwana. Cette figure charismatique de la scène gospel africaine et internationale, devrait comme à l’accoutumée électriser le public gabonais.

Le Palais des congrès à l’heure de la louange !

Mais cet événement dépasse la simple dimension artistique puisque « Gabon Action de Grâce » se veut avant tout un moment de communion et de reconnaissance envers Dieu. Un rendez-vous porté par la diversité et la richesse du gospel made in Gabon. Les organisateurs entendent ainsi offrir au grand public un rendez-vous spirituel et musical d’envergure.

Le tout à la hauteur du symbole que représente le Palais des Congrès. À cet effet, les mélomanes et fidèles désireux d’assister à l’événement peuvent d’ores et déjà se procurer leurs tickets en scannant le QR code mis à disposition sur les supports de communication de l’événement. Pour toute information complémentaire, deux lignes sont dédiées : le 074 00 00 04 et le 074 03 05 26.

Les organisateurs invitent la population à venir massivement partager ce moment de louange collective, dans une ambiance de ferveur et de fraternité. Le rendez-vous est donc pris pour le jeudi 27 août prochain, dès 17h, au Palais des Congrès. Ladite soirée s’annonce déjà comme un temps fort du calendrier gospel gabonais. Et qui sait, le commencement d’une série d’initiatives de ce type dans l’univers gospel local.