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Offre Epargne+ : AFG Bank Gabon et Sunu Assurances valorisent la culture de l’épargne avec le 14e tirage au sort !

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 24 avril 2026 à 16h06min
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Le 14ᵉ tirage au sort organisé par AFG Bank Gabon, en partenariat avec Sunu Assurances, s’est déroulé ce vendredi 13 mars 2026 à l’agence Mont-Bouët. En présence de plusieurs épargnants affiliés à la banque, ce rendez-vous trimestriel vise à renforcer l’intérêt des clients pour l’épargne. Avec ce quatorzième tirage, ce sont 26 adhérents qui pourraient avoir la chance d’empocher par anticipation le capital final correspondant à leur épargne.

À l’entame de ce tirage, les responsables de AFG Bank Gabon et de Sunu Assurances ont tenu à rappeler les critères ainsi que l’importance de cette solution d’épargneÀ travers ce tirage, nous réaffirmons notre partenariat avec Sunu Assurances tout en démontrant aux clients que l’offre Epargne+ n’est pas une simple promesse mais qu’elle est bien réelle.», a déclaré Hervé Mouviossy, responsable de l’agence Mont-Bouët. Une volonté de transparence à laquelle les deux institutions attachent une importance particulière.

Une opportunité accessible pour réaliser ses projets

C’est en présence d’un huissier de justice, et sous le regard des clients présents, que le tirage a révélé vingt-six codes numéros, qui permettront à leurs détenteurs d’obtenir les gains prévus. L’offre Épargne+ propose plusieurs formules de souscription accessibles à toutes les bourses : 5 500 FCFA, 10 500 FCFA, 20 500 FCFA et 30 500 FCFA. Les cotisations sont prélevées mensuellement, avec l’accord préalable du client. 

L’objectif de cette offre est clair :« Mettre en place une épargne qui ne pèse pas sur le portefeuille du Gabonais lambda, mais qui est un encouragement à la culture de l’épargne », a souligné Klens Mavoungou, chargé bancassurance et grands comptes à Sunu Assurances. Le tirage au sort de l’offre Épargne+ est organisé quatre fois par an, afin de permettre à certains clients d’atteindre par anticipation l’objectif de leur épargne avant l’échéance prévue. Celle-ci est fixée à 15 ans après la souscription.Les gagnants seront officiellement connus dans les prochains jours.

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Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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