Port-Gentil : Clinique islamique, Jean Fidèle Otandault voit un espoir supplémentaire pour l’accès aux soins

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La pose de la première pierre de la future clinique islamique de Port-Gentil marque une nouvelle étape dans le développement des infrastructures sanitaires de la capitale économique. Lors de cette cérémonie présidée par le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon (CSAIG), Abdul Razzak Guy Kambongo, Jean Fidèle Otandault a salué une initiative porteuse d’espoir pour les populations de l’Ogooué-Maritime.

Port-Gentil continue d’enrichir son offre en infrastructures de proximité. Le 5 juin dernier, la communauté musulmane a officiellement lancé les travaux de construction de sa future clinique islamique, un projet destiné à renforcer l’accès aux soins dans la cité pétrolière tout en traduisant les valeurs de solidarité et d’entraide portées par l’islam.

La cérémonie de pose de la première pierre s’est déroulée en présence des autorités administratives, des responsables religieux et de nombreux fidèles. Elle a également été marquée par l’intervention de Jean Fidèle Otandault, qui a tenu à souligner l’importance de cette initiative pour les habitants de Port-Gentil.

Jean Fidèle Otandault salue un signal fort pour l’Ogooué-Maritime

Dans son allocution de bienvenue, Jean Fidèle Otandault a salué le choix de Port-Gentil pour la première visite officielle du président du CSAIG à l’intérieur du pays depuis son élection. Pour lui, cette présence constitue une marque d’attention particulière à l’endroit de la communauté musulmane de l’Ogooué-Maritime.

L’ancien ministre du Budget et des Comptes publics a également mis en avant la portée sociale du projet, estimant que la future clinique contribuera à améliorer l’offre de santé dans une province confrontée, comme le reste du pays, à des besoins croissants en infrastructures sanitaires de qualité.

Une clinique ouverte à tous les Gabonais

Prenant la parole, Abdul Razzak Guy Kambongo a rappelé que la santé demeure un pilier essentiel du développement humain. Il a indiqué que cette infrastructure sera financée grâce au Fonds islamique d’action sociale et qu’elle sera accessible à l’ensemble des populations, sans distinction de religion, d’origine ou de condition sociale.

Au-delà de sa vocation médicale, la future clinique islamique de Port-Gentil ambitionne de devenir un symbole d’inclusion et de solidarité. Une fois achevée, elle viendra renforcer le dispositif sanitaire local tout en illustrant l’engagement de la communauté musulmane dans les actions de développement au service des populations.