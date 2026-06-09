A La UneDerniers articlesSOCIETE

Port-Gentil : Clinique islamique, Jean Fidèle Otandault voit un espoir supplémentaire pour l’accès aux soins

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 9 juin 2026 à 7h42min
1 537 Temps de lecture 1 minute
Pose de la première pierre de la futur Clinique islamique de Port-Gentil © D.R.
Ecouter l'article

La pose de la première pierre de la future clinique islamique de Port-Gentil marque une nouvelle étape dans le développement des infrastructures sanitaires de la capitale économique. Lors de cette cérémonie présidée par le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon (CSAIG), Abdul Razzak Guy Kambongo, Jean Fidèle Otandault a salué une initiative porteuse d’espoir pour les populations de l’Ogooué-Maritime.

Port-Gentil continue d’enrichir son offre en infrastructures de proximité. Le 5 juin dernier, la communauté musulmane a officiellement lancé les travaux de construction de sa future clinique islamique, un projet destiné à renforcer l’accès aux soins dans la cité pétrolière tout en traduisant les valeurs de solidarité et d’entraide portées par l’islam.

La cérémonie de pose de la première pierre s’est déroulée en présence des autorités administratives, des responsables religieux et de nombreux fidèles. Elle a également été marquée par l’intervention de Jean Fidèle Otandault, qui a tenu à souligner l’importance de cette initiative pour les habitants de Port-Gentil.

Jean Fidèle Otandault salue un signal fort pour l’Ogooué-Maritime

Dans son allocution de bienvenue, Jean Fidèle Otandault a salué le choix de Port-Gentil pour la première visite officielle du président du CSAIG à l’intérieur du pays depuis son élection. Pour lui, cette présence constitue une marque d’attention particulière à l’endroit de la communauté musulmane de l’Ogooué-Maritime.

L’ancien ministre du Budget et des Comptes publics a également mis en avant la portée sociale du projet, estimant que la future clinique contribuera à améliorer l’offre de santé dans une province confrontée, comme le reste du pays, à des besoins croissants en infrastructures sanitaires de qualité.

Une clinique ouverte à tous les Gabonais

Prenant la parole, Abdul Razzak Guy Kambongo a rappelé que la santé demeure un pilier essentiel du développement humain. Il a indiqué que cette infrastructure sera financée grâce au Fonds islamique d’action sociale et qu’elle sera accessible à l’ensemble des populations, sans distinction de religion, d’origine ou de condition sociale.

Au-delà de sa vocation médicale, la future clinique islamique de Port-Gentil ambitionne de devenir un symbole d’inclusion et de solidarité. Une fois achevée, elle viendra renforcer le dispositif sanitaire local tout en illustrant l’engagement de la communauté musulmane dans les actions de développement au service des populations.

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 9 juin 2026 à 7h42min
1 537 Temps de lecture 1 minute
Photo de Geneviève Dewuno Edou

Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

Articles similaires

Lambaréné : un élève de 4e année succombe à une morsure de serpent

9 juin 2026 à 10h43min

Makongonio : la station-service portée par Oligui Nguema et réalisée par Le Roi des Chantiers prête à ouvrir 

9 juin 2026 à 9h37min

Gabon-Union européenne : les jalons d’un partenariat stratégique et exigeant

9 juin 2026 à 8h53min

Gabon : peut-on proclamer le pluralisme démocratique tout en refusant la parole à la presse privée ?

8 juin 2026 à 21h07min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#Reportage] Addictologie au Gabon : soigner les dépendances au lieu de seulement punir 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Addictologie au Gabon : soigner les dépendances au lieu de seulement punir
[#Reportage] Gabon : le déficit budgétaire établi à -5,3% en 2025, selon la BAD 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Gabon : le déficit budgétaire établi à -5,3% en 2025, selon la BAD
[#Reportage] Congrès du PGP : une dynamique de restructuration 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Congrès du PGP : une dynamique de restructuration
[#Journal] Le 19H30 du 08 Juin 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Journal] Le 19H30 du 08 Juin 2026
[#Déclaration] CNAMGS : d’une couverture administrative à une couverture médicale effective 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Déclaration] CNAMGS : d’une couverture administrative à une couverture médicale effective
[#Reportage] Gabon : VAALCO Energy réaffirme son engagement en faveur des compétences locales 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Gabon : VAALCO Energy réaffirme son engagement en faveur des compétences locales
S'abonner
Bouton retour en haut de la page