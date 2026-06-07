Gabon : la visite médicale désormais obligatoire tous les 6 mois pour les commerçants

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Le Gabon renforce son dispositif de prévention sanitaire dans le secteur du commerce alimentaire. Désormais, tout commerçant de denrées alimentaires ainsi que ses employés devront se soumettre à un suivi médical strict. Cette mesure vise à limiter les risques de transmission de maladies liées à la manipulation et à la vente des produits destinés à la consommation.

Conformément à l’article 568 du Code de la santé, chapitre IV consacré à l’hygiène publique et à l’assainissement, section 7, un contrôle régulier est impératif. Selon l’article 568, le suivi médical de toute personne exerçant dans ce secteur comprend désormais une visite médicale à renouveler tous les 6 mois. « Une visite médicale tous les 6 mois, sanctionnée par la délivrance d’un certificat médical établi par un médecin hygiéniste ou tout autre désigné à cet effet par arrêté du Ministre chargé de la Santé », stipule le Code de la Santé.

Des examens obligatoires pour limiter les risques sanitaires

En plus de la visite médicale, l’article 568 impose des examens paracliniques obligatoires destinés à compléter l’évaluation médicale. Il s’agit notamment des selles KAOP, de la sérologie de l’hépatite A et de la radiographie pulmonaire. Ces examens visent à détecter d’éventuelles pathologies susceptibles de compromettre l’hygiène des denrées alimentaires et la sécurité des consommateurs. Le dispositif prévoit également que les commerçants concernés disposent d’un carnet de vaccinations à jour.

Les vaccins exigés sont la fièvre jaune, le tétanos, l’hépatite B, la typhoïde, la méningite A et C, la diphtérie et la poliomyélite. À travers cette mesure, les autorités sanitaires entendent renforcer la prévention des maladies transmissibles dans un secteur particulièrement sensible. Dans les marchés, les boutiques, les restaurants et autres points de vente, le respect de ces prescriptions devient un impératif pour tous les acteurs du commerce alimentaire.