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Bikougou : un élu local succombe à une attaque d’abeilles

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 24 avril 2026 à 14h34min
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Timoléon Ovono Edou victime d'une attaque d'abeilles © D.R.
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Le village de Bikougou, niché dans le canton Kess au sein du département du Ntem, est plongé dans le deuil et la stupéfaction. Le mercredi 22 avril 2026, ce qui devait être une journée ordinaire de labeur s’est transformée en véritable drame pour la communauté locale. Timoléon Ovono Edou, conseiller départemental affilié à l’Union Démocratique et Sociale (UDB), a tragiquement perdu la vie après avoir été la cible d’un essaim d’abeilles d’une rare agressivité.

Selon les informations rapportées par Media Direct 9, l’élu s’était rendu dans sa plantation pour superviser ses activités agricoles habituelles. C’est en plein cœur de sa propriété qu’il a été surpris par une attaque soudaine. Pris au piège par la rapidité et le nombre de ses assaillantes, l’homme n’a pas pu se mettre à l’abri. La violence des multiples piqûres lui a été fatale, ne lui laissant aucune chance de survie malgré sa connaissance du milieu forestier.

Un engagement public interrompu

Cette disparition brutale est d’autant plus frappante qu’elle survient alors que Timoléon Ovono Edou était en pleine activité politique. Comme le souligne Media Direct 9, l’homme venait de participer, le lundi 20 avril dernier, à la session budgétaire départementale. Son décès laisse un vide immense au sein de son parti, l’UDB, et plus largement au sein du conseil départemental où il était reconnu pour son dévouement envers ses concitoyens.

La sécurité en milieu rural en question

Au-delà de l’émotion, ce drame relance le débat sur les risques encourus par les populations rurales. En milieu forestier, la cohabitation avec la faune sauvage, et notamment les insectes, peut s’avérer périlleuse. Bien que les circonstances exactes de l’excitation de l’essaim restent à déterminer, cet événement souligne l’imprévisibilité et le danger mortel que peuvent représenter les abeilles dans certaines conditions de stress.

Aujourd’hui, c’est tout le canton Kess qui pleure un serviteur de l’État, emporté par une nature aussi généreuse qu’implacable.

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 24 avril 2026 à 14h34min
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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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