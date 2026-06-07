Gabon : campagne de prise en charge gratuite des «becs de lièvre» du 21 au 28 juin prochain

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C’est à l’initiative du ministère de la santé en partenariat avec la Croix-Rouge gabonaise et l’ONG italienne Emergenza Sorrisi, que se déroulera du 21 au 28 juin 2026 au Centre hospitalier universitaire Mère-Enfant Fondation Jeanne Ebori (CHUMEFJ) de Libreville une campagne gratuite de chirurgie réparatrice « becs de lièvre ». Placée sous le haut parrainage de Zita Oligui Nguema, fondatrice de la Fondation Ma Bannière, cette opération vise à offrir une nouvelle chance à des enfants confrontés à une malformation qui peut affecter leur alimentation, leur parole, leur respiration ainsi que leur intégration sociale.

Les fentes labio-palatines figurent parmi les malformations congénitales les plus fréquentes dans le monde. Elles se caractérisent par une ouverture au niveau de la lèvre supérieure, du palais ou des deux à la fois. Au-delà de l’aspect physique, cette pathologie peut entraîner de nombreuses difficultés pour les enfants et leurs familles. La chirurgie réparatrice permet généralement de corriger ces anomalies, d’améliorer les fonctions essentielles de l’enfant et de renforcer son estime de soi. Toutefois, le coût de cette intervention demeure souvent inaccessible pour de nombreux ménages, d’où l’importance de cette campagne de solidarité.

Une présélection déjà en cours dans les provinces

En prélude à la mission chirurgicale, des consultations gratuites de présélection sont actuellement organisées dans les Centres hospitaliers régionaux (CHR) à travers le pays. Ces évaluations médicales se tiennent du lundi au vendredi, de 8 heures à 14 heures, afin d’identifier les enfants pouvant bénéficier de l’opération. Les familles concernées sont invitées à se rapprocher rapidement de leur structure sanitaire de référence, les places étant limitées. Cette étape est essentielle pour permettre aux équipes médicales de préparer les interventions dans les meilleures conditions et d’assurer une prise en charge adaptée à chaque patient.

À travers cette caravane de chirurgie réparatrice, les autorités sanitaires et leurs partenaires entendent redonner espoir à de nombreuses familles gabonaises. Au-delà de l’acte médical, cette initiative représente un véritable geste d’inclusion sociale pour des enfants souvent confrontés aux regards, aux préjugés et à l’isolement. En leur offrant la possibilité de retrouver un sourire et une meilleure qualité de vie, cette campagne s’inscrit dans une démarche humanitaire qui place l’enfant au cœur des priorités de santé publique.