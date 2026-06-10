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Gabon : 4,7 % de prévalence du VIH chez les femmes enceintes en 2024

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 10 juin 2026 à 9h18min
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Le VIH/Sida demeure un véritable enjeu de santé publique au Gabon. Selon le profil épidémiologique publié par le ministère de la santé à travers le Programme national de lutte contre les infections sexuellement transmissibles et le VIH/Sida (PNLIST), la prévalence du VIH chez les femmes enceintes s’élevait à 4,7 % en 2024. Un taux supérieur à la prévalence nationale estimée à 3,6 %, qui interpelle sur la nécessité de renforcer les comportements de prévention au sein de la population.

Face  à la progression du VIH, les autorités sanitaires et les différents acteurs engagés dans la lutte multiplient les initiatives. A travers des caravanes de sensibilisation, des campagnes de dépistage gratuit, la distribution d’antirétroviraux,la réalisation d’examens de CD4 et de charge virale, ou encore mise à disposition de préservatifs. Autant d’actions régulièrement menées à travers le pays pour freiner la propagation du virus et améliorer la prise en charge des personnes vivant avec le VIH (PPVIH).

Une prise en charge renforcée, mais des interrogations persistantes

Malgré ces efforts, les données du PNLIST révèlent qu’en 2024, 1 209 femmes enceintes séropositives ont été mises sous traitement antirétroviral. Si cette prise en charge constitue une avancée importante dans la prévention de la transmission du virus de la mère à l’enfant, le taux de prévalence observé chez les femmes enceintes soulève plusieurs interrogations. Il rappelle notamment l’importance du dépistage précoce, de la connaissance du statut sérologique des partenaires et de l’adoption de rapports sexuels protégés.

Par ailleurs, la situation globale du VIH au Gabon demeure préoccupante. Les données épidémiologiques indiquent que le pays comptait environ 52 000 personnes vivant avec le VIH en 2024. Parmi elles, 41 000 connaissaient leur statut sérologique et 33 416 étaient sous traitement antirétroviral. Ces chiffres laissent apparaître un écart important entre le nombre de personnes diagnostiquées et celles effectivement prises en charge. Ils mettent également en lumière la situation des quelque 11 000 personnes qui ignoreraient encore leur statut sérologique.

Un constat qui relance la question du suivi des patients perdus de vue et de l’actualisation des bases de données sanitaires. Pendant ce temps, le VIH/Sida continue de progresser silencieusement, rappelant l’importance de maintenir les efforts de prévention, de dépistage et de traitement.

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Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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