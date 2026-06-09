Gabon : le site XGEST toujours payant au nez et à la barde du ministère de l’Education !

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Alors que l’accès à la plateforme XGEST a longtemps été gratuit, sa mise en paiement avait suscité une vive polémique en décembre 2025. Face à la grogne des parents d’élèves, le ministère de l’Éducation nationale et de l’Instruction civique avait alors fermement condamné cette pratique et annoncé la fin des dérives financières liées à l’utilisation du numérique dans le système éducatif. Pourtant, près de trois mois après cette sortie officielle de la tutelle, le problème demeure entier, l’accès à XGEST reste toujours payant.

De nombreux parents d’élèves dénoncent en effet l’impossibilité de consulter les résultats scolaires de leurs enfants sans s’acquitter d’une somme de 1 000 FCFA à 2 000 FCFA. Une situation qui soulève des interrogations sur l’effectivité des mesures annoncées dans une note officielle datée du 25 mars 2026, le secrétaire général du ministère de l’Éducation nationale. En effet, Christian Louembet-Onguélé, interdisait formellement toute perception de frais liés à l’accès à l’application XGEST. Le ministère a-t-il réellement veillé à l’application de ses instructions ?

Des instructions du ministère de l’Education nationale ignorées ?

Malgré cette interdiction, aucun changement notable n’a été constaté sur la plateforme. La preuve, les utilisateurs qui n’ont pas souscrit à l’abonnement continuent de voir apparaître le message « paiement en attente », les empêchant d’accéder aux notes et autres informations pédagogiques de leurs enfants. Cette situation donne l’impression que les administrateurs de la plateforme ignorent délibérément les décisions prises par leur tutelle. Pour de nombreux observateurs, cette persistance du paiement pose la question des responsabilités et appelle à l’ouverture d’une enquête afin d’identifier les auteurs de ces perceptions jugées illégales et de sanctionner les éventuels contrevenants.

À l’origine, XGEST avait été développé pour moderniser la gestion scolaire et améliorer la gouvernance des établissements. Selon sa présentation officielle, la plateforme devait permettre gratuitement aux élèves et à leurs parents d’accéder aux informations relatives à la vie scolaire, notamment les notes, les bulletins et diverses données administratives.

Pensé comme un outil de transparence et de suivi éducatif, XGEST devait également servir d’interface intégrée entre les différents services du ministère de l’Éducation nationale et les usagers. Dès lors, le maintien de frais d’accès malgré les instructions ministérielles alimente les soupçons d’opacité autour de la gestion de cette plateforme et renforce les appels à une clarification rapide de la situation.