Gabon : le pasteur de l’église «VLR» Olivier Mbazaboua aux arrêts pour dérives présumées

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C’est un coup de tonnerre qui secoue le paysage religieux gabonais. Georges Olivier Mbazaboua, le leader principal des Églises de la Vérité pour une Liberté Réelle (VLR), a été interpellé par les agents des services spéciaux alors qu’il se trouvait dans une salle de sport. Selon une enquête exclusive de la chaîne Gabon 24, ce chef spirituel, au cœur d’une vive polémique, est accusé par ses propres fidèles d’être à l’origine de multiples troubles et de dérives graves au sein de sa communauté.

L’affaire a pris une tournure dramatique avec les révélations de plusieurs membres de l’assemblée. Les accusations qui pèsent sur Georges Olivier Mbazaboua sont lourdes et touchent à l’intimité même des familles. Une fidèle, visiblement bouleversée, a confié au micro de Gabon 24 avoir découvert que l’homme d’Église abusait de jeunes filles, ajoutant que ce dernier l’aurait menacée lorsqu’elle a manifesté son intention de partir avec ses enfants.

D’autres témoignages mettent en lumière une emprise psychologique destructrice. Une victime raconte comment son propre foyer a été déstabilisé, au point d’en arriver aujourd’hui à une procédure de divorce. Le pasteur Georges Olivier Mbazaboua aurait instauré un climat d’isolement strict, interdisant à ses fidèles de confier leurs problèmes à quiconque en dehors de lui.

Soupçons d’abus de confiance et de détournement

Au-delà des accusations d’abus personnels, les volets financier et politique de l’affaire interpellent les autorités. Un autre membre de la communauté a révélé l’existence d’un mécanisme financier opaque, conçu pour que les dons et les fonds versés par les fidèles soient directement injectés sur le compte bancaire personnel du pasteur.

De plus, des ambitions démesurées de contrôle de la jeunesse locale à des fins de pouvoir ont été évoquées, renforçant l’inquiétude des familles.

La défense de l’accusé face à la justice

Actuellement en garde à vue à la Direction générale des services spéciaux, Georges Olivier Mbazaboua rejette en bloc ces allégations. S’exprimant face aux caméras, il maintient que ses enseignements restent parfaitement fidèles à la doctrine générale des églises de réveil pentecôtistes du pays. « Les livres que j’utilise sont les mêmes que ceux de tous les autres pasteurs du Gabon », s’est-il défendu.

Alors que les procédures de déferrement suivent leur cours, cette affaire captive et inquiète l’opinion publique. Si la justice venait à confirmer la culpabilité du prévenu, cet événement marquerait l’histoire locale comme une intrusion majeure de la dépravation au sein des institutions religieuses gabonaises.