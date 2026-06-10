Derniers articlesJUSTICE

Gabon : le pasteur de l’église «VLR» Olivier Mbazaboua aux arrêts pour dérives présumées

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 10 juin 2026 à 16h17min
1 892 Temps de lecture 1 minute
Georges Olivier Mbazaboua, le leader principal des Églises de la Vérité pour une Liberté Réelle © D.R.
Ecouter l'article

C’est un coup de tonnerre qui secoue le paysage religieux gabonais. Georges Olivier Mbazaboua, le leader principal des Églises de la Vérité pour une Liberté Réelle (VLR), a été interpellé par les agents des services spéciaux alors qu’il se trouvait dans une salle de sport. Selon une enquête exclusive de la chaîne Gabon 24, ce chef spirituel, au cœur d’une vive polémique, est accusé par ses propres fidèles d’être à l’origine de multiples troubles et de dérives graves au sein de sa communauté.

L’affaire a pris une tournure dramatique avec les révélations de plusieurs membres de l’assemblée. Les accusations qui pèsent sur Georges Olivier Mbazaboua sont lourdes et touchent à l’intimité même des familles. Une fidèle, visiblement bouleversée, a confié au micro de Gabon 24 avoir découvert que l’homme d’Église abusait de jeunes filles, ajoutant que ce dernier l’aurait menacée lorsqu’elle a manifesté son intention de partir avec ses enfants.

D’autres témoignages mettent en lumière une emprise psychologique destructrice. Une victime raconte comment son propre foyer a été déstabilisé, au point d’en arriver aujourd’hui à une procédure de divorce. Le pasteur Georges Olivier Mbazaboua aurait instauré un climat d’isolement strict, interdisant à ses fidèles de confier leurs problèmes à quiconque en dehors de lui.

Soupçons d’abus de confiance et de détournement

Au-delà des accusations d’abus personnels, les volets financier et politique de l’affaire interpellent les autorités. Un autre membre de la communauté a révélé l’existence d’un mécanisme financier opaque, conçu pour que les dons et les fonds versés par les fidèles soient directement injectés sur le compte bancaire personnel du pasteur. 

De plus, des ambitions démesurées de contrôle de la jeunesse locale à des fins de pouvoir ont été évoquées, renforçant l’inquiétude des familles.

La défense de l’accusé face à la justice

Actuellement en garde à vue à la Direction générale des services spéciaux, Georges Olivier Mbazaboua rejette en bloc ces allégations. S’exprimant face aux caméras, il maintient que ses enseignements restent parfaitement fidèles à la doctrine générale des églises de réveil pentecôtistes du pays. « Les livres que j’utilise sont les mêmes que ceux de tous les autres pasteurs du Gabon », s’est-il défendu.

Alors que les procédures de déferrement suivent leur cours, cette affaire captive et inquiète l’opinion publique. Si la justice venait à confirmer la culpabilité du prévenu, cet événement marquerait l’histoire locale comme une intrusion majeure de la dépravation au sein des institutions religieuses gabonaises.

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 10 juin 2026 à 16h17min
1 892 Temps de lecture 1 minute
Photo de Henriette Lembet

Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

Articles similaires

Gabon : EPG et PDG aperçus côte à côte au congrès du parti REGARD

10 juin 2026 à 16h25min

Gabon : lancement du premier data center le 30 juin

10 juin 2026 à 16h02min

Gabon : Libreville et Paris préparent le sommet bilatéral de juillet 2026

10 juin 2026 à 15h38min

Sénégal : un maître coranique écope de 20 ans pour pédophilie sur 28 filles 

10 juin 2026 à 12h16min
Laisser nous votre commentaire

Un commentaire

  1. Un. Voyou ne se montre pas tout puissant s’il n’a pas des complices encore plus influents !
    Il faut virer tous ces bêtas qui pour survivre se servent de la Bible afin de s’en réclamer la paternité !
    Ces gens connaissent la loi, si bien qu’ils en parlent régulièrement dans leurs  » enseignements  » !
    Ce n’est qu’un maillon de la chaîne car il en existerait encore plus tyrans que lui, peut-être sa hiérarchie apostolique !

    Tous ces pervers au gnouf !
    Pas de négociation !

    Et ces maboules de  » brebis  », toujours dans la danse du salut !
    Quand on saura que  » tout est politique  », l’esprit démoniaque s’en ira certainement !

    Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#Reportage] Addictologie au Gabon : soigner les dépendances au lieu de seulement punir 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Addictologie au Gabon : soigner les dépendances au lieu de seulement punir
[#Reportage] Gabon : le déficit budgétaire établi à -5,3% en 2025, selon la BAD 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Gabon : le déficit budgétaire établi à -5,3% en 2025, selon la BAD
[#Reportage] Congrès du PGP : une dynamique de restructuration 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Congrès du PGP : une dynamique de restructuration
[#Journal] Le 19H30 du 08 Juin 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Journal] Le 19H30 du 08 Juin 2026
[#Déclaration] CNAMGS : d’une couverture administrative à une couverture médicale effective 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Déclaration] CNAMGS : d’une couverture administrative à une couverture médicale effective
[#Reportage] Gabon : VAALCO Energy réaffirme son engagement en faveur des compétences locales 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Gabon : VAALCO Energy réaffirme son engagement en faveur des compétences locales
S'abonner
Bouton retour en haut de la page