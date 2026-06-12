Numérique : le MIT choisit le Gabon, une consécration pour la vision d’Oligui Nguema

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Le Massachusetts Institute of Technology (MIT), l’une des institutions académiques les plus prestigieuses au monde, organisera dans les prochains mois à Libreville un grand rendez-vous international consacré à l’innovation et à l’entrepreneuriat numérique. Une annonce qui vient consacrer la stratégie portée par le président de la République Brice Clotaire Oligui Nguema et mise en œuvre par le ministre de l’Économie numérique, Mark-Alexandre Doumba.

Le Gabon poursuit son ascension sur la carte africaine du numérique. À travers son Centre for Prosperity and Entrepreneurship, le MIT a annoncé l’organisation au Palais des Congrès de Libreville d’un forum international dédié à l’innovation, à l’entrepreneuriat et à la transformation digitale.

Une reconnaissance internationale des réformes engagées

Pour Dina Sheriff, directrice exécutive du Centre du MIT, le Gabon figure désormais parmi les pays africains qui ont fait le choix stratégique de diversifier leur économie grâce à la digitalisation des services publics, des paiements et de l’environnement des affaires.

Cette reconnaissance intervient moins de deux ans après l’arrivée au pouvoir du président Brice Clotaire Oligui Nguema, dont l’ambition affichée est de faire du numérique un levier majeur de diversification économique et de création d’emplois pour la jeunesse.

Mark-Alexandre Doumba à la manœuvre

Sous l’impulsion du ministre de l’Économie numérique, de la Digitalisation et de l’Innovation, plusieurs réformes structurantes ont été adoptées. Parmi elles figurent la loi sur la préférence nationale dans les marchés de digitalisation, le statut des start-ups, l’ordonnance sur les paiements digitaux et celle relative à l’archivage électronique.

Parallèlement, le gouvernement a lancé des investissements dans les infrastructures stratégiques avec la construction de deux data centers, l’extension du réseau national de fibre optique et le déploiement du programme Madigipaie visant à démocratiser les paiements électroniques.

L’annonce du MIT apparaît ainsi comme bien plus qu’un simple événement. Elle constitue un signal fort adressé aux investisseurs internationaux et confirme l’ambition du Gabon de devenir un hub numérique de référence en Afrique centrale.