Gabon : à Harvard, le numérique au cœur de la stratégie portée par Oligui Nguema

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Invité à la Harvard Kennedy School en avril 2026, en marge des Réunions de printemps à Washington, le ministre gabonais de l’Économie numérique Mark Alexandre Doumba a défendu la vision du président Brice Clotaire Oligui Nguema axée sur la souveraineté numérique. Une prise de parole stratégique visant à positionner le Gabon comme un acteur influent dans les mutations géopolitiques et technologiques mondiales.

Dans un contexte international marqué par une recomposition des rapports de puissance et une accélération des transformations technologiques, le Gabon entend faire entendre sa voix dans les cercles stratégiques mondiaux. C’est dans cette dynamique que le ministre de l’Économie numérique, de la Digitalisation et de l’Innovation Mark Alexandre Doumba a représenté le pays à la Harvard Kennedy School, lors de l’Africa Development Conference 2026.

Cette participation, loin d’être isolée, s’inscrit dans une volonté affirmée des autorités gabonaises de repositionner le pays dans les débats internationaux, notamment sur les enjeux liés à la souveraineté numérique, à l’innovation et à la transformation structurelle des économies africaines.

Une parole gabonaise au cœur des enjeux géopolitiques

Intervenant sur le thème « Africa and the World: Reclaiming Agency in a Shifting Geopolitical Landscape », le représentant du Gabon a partagé la vision nationale aux côtés de figures internationales telles que l’ancienne présidente mauricienne Ameenah Gurib-Fakim ou encore l’ex-secrétaire d’État adjointe américaine Jendayi Frazer.

À travers cette tribune, c’est avant tout la vision du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a été portée. Celle d’un Gabon engagé dans une transformation structurelle fondée sur le numérique, l’innovation et la modernisation de l’action publique, conformément au Plan national de développement.

Dans cette perspective, la souveraineté numérique apparaît comme un levier stratégique central. Elle conditionne non seulement la compétitivité économique, mais aussi la capacité d’influence du pays dans un environnement mondial de plus en plus digitalisé.

Des orientations stratégiques aux impacts concrets

Au-delà des discours, cette ambition se traduit par des actions concrètes sur le territoire national. La digitalisation progressive des services publics permet déjà de simplifier les démarches administratives, tandis que les initiatives de formation renforcent les compétences numériques des jeunes Gabonais.

Parallèlement, le soutien aux entrepreneurs locaux favorise l’émergence d’un écosystème innovant, capable de répondre aux défis économiques actuels. Cette dynamique contribue également à améliorer l’attractivité du Gabon auprès des investisseurs internationaux. Ces avancées traduisent une volonté politique claire : faire du numérique un outil de transformation sociale et économique, au service de l’amélioration des conditions de vie des populations.

De l’adaptation à l’affirmation d’une influence

Au-delà de la modernisation interne, le Gabon affiche désormais une ambition plus large : passer d’une posture d’adaptation à celle d’acteur influent. Cela implique une présence accrue dans les instances où se définissent les normes internationales, mais aussi une capacité à nouer des partenariats stratégiques structurants. La prise de parole du ministre à Harvard illustre cette orientation. Elle témoigne d’un pays qui ne se contente plus de suivre les évolutions globales, mais cherche à y contribuer activement.

En inscrivant son action dans la vision du président de la République, cette démarche participe à renforcer la cohérence de l’action publique et à consolider la crédibilité du Gabon sur la scène internationale. Un positionnement qui, à terme, vise un objectif central : conjuguer influence globale et amélioration tangible du quotidien des Gabonais.