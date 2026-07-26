Transformation du manganèse en 2031 : revers diplomatique ou stratégie politique alignée sur 2032 ?

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La visite d’État en France du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a marqué un tournant dans les relations franco-gabonaises. Reçu avec tous les honneurs dus à son rang, le chef de l’État avait un objectif précis, celui d’obtenir un engagement sur la transformation locale du manganèse dans des délais raisonnables. Si l’échéance de 2029, initialement défendue par les autorités gabonaises, apparaissait difficilement réalisable pour Comilog, filiale du groupe Eramet exploitant cette ressource, les deux parties se sont finalement accordées sur l’année 2031.

Ce report de deux années supplémentaires accordé à Eramet et à sa filiale Comilog a été interprété comme un recul par de nombreux observateurs, voire un revers, au regard de la fermeté affichée par le président de la République ces derniers mois. Pourtant, une autre lecture de cet accord est possible. Brice Clotaire Oligui Nguema poursuit également un agenda politique dont l’horizon est fixé à l’élection présidentielle de 2032. Dans cette perspective, afficher une position maximaliste afin d’obtenir un compromis acceptable pourrait relever d’une stratégie politique assumée.

L’agenda de la présidentielle de 2032

Voir les premières cargaisons de manganèse transformé quitter le Gabon dès 2031 constituerait un argument de poids à un an de l’échéance présidentielle. À cela s’ajoute un autre enjeu tout aussi stratégique, la mise en place des infrastructures énergétiques indispensables au développement de cette activité industrielle. Le gouvernement en est conscient et mène une véritable course contre la montre. Les projets énergétiques, notamment la centrale hydroélectrique de Booué d’une capacité annoncée de 400 mégawatts, devront être achevés parallèlement aux investissements industriels attendus de Comilog afin de permettre l’entrée en service des futures unités de transformation.

Entre la mobilisation des financements nécessaires aux barrages, la construction des lignes de transport d’électricité, la modernisation des infrastructures ferroviaires et la réalisation des études techniques, l’État a lui aussi besoin de temps pour tenir ses engagements. Dans ce contexte, l’échéance de 2031 offre une marge supplémentaire pour synchroniser les investissements publics et privés. Entre impératifs diplomatiques, arbitrages politiques et urgence économique, c’est finalement la concrétisation effective de la transformation locale du manganèse qui permettra d’évaluer la pertinence de la stratégie portée par le président Brice Clotaire Oligui Nguema.