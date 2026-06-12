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Akanda : Le ministère de la Défense annonce la finale du Challenge Inter-Forces 2026 ce 13 juin

Photo de Gabon Media Time Gabon Media Time Follow on X Envoyer un courriel 12 juin 2026 à 19h52min
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Le Ministère de la Défense Nationale informe les populations du Grand Libreville que la grande finale du challenge Inter-Forces se tiendra le samedi 13 juin au Stade de l’Amitié Sino-Gabonaise d’Angondjé, dans la commune d’Akanda.

Placé sous le haut patronage de Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, Président de la République, Chef de l’État, Chef du Gouvernement, Chef Suprême des Forces de Défense et de Sécurité.

Cet événement marque l’apogée d’une compétition dédiée à la cohésion et à la fraternité entre toutes nos unités en uniforme.

Dès 7 heures précises, le public est invité à venir nombreux pour vibrer au rythme des finales sportives et des démonstrations militaires, dans une ambiance de fête et d’unité nationale.

Le Ministre d’État, Ministre de la Défense Nationale, exhorte l’ensemble des citoyens à se mobiliser massivement pour célébrer ce moment de communion historique entre le peuple et ses Forces de Défense et de Sécurité.

Fait à Libreville, le 11 juin 2026.

Le Ministre d’État,

Brigitte Onkanowa

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