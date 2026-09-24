Ntoum : sensibilisation, collecte de déchets, la mairie renforce sa présence sur le terrain 

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Déterminée à offrir un cadre de vie beaucoup plus sain à ses administrés, la municipalité de la commune de Ntoum, a décidé de passer à la vitesse supérieure. Le lundi 21 septembre, sous la houlette du maire central, Zéphirine Etotowa Ntutume, une importante séance de travail s’est tenue à la bibliothèque du premier arrondissement. Cette rencontre stratégique a réuni les adjoints au maire, les édiles d’arrondissement, les secrétaires généraux ainsi que les chefs des services municipaux compétents.

L’objectif principal de ce conclave de crise était clair, remobiliser les troupes et définir des stratégies opérationnelles pour éradiquer les décharges sauvages. Comme le souligne l’Agence Gabonaise de Presse (AGP), cette réunion de concertation a permis de valider plusieurs actions prioritaires imminentes. L’une des mesures phares demeure le respect rigoureux du chronogramme de collecte des déchets, véritable défi logistique. En parallèle, les autorités vont intensifier les campagnes de sensibilisation auprès des ménages et des opérateurs économiques.

Une offensive contre l’incivisme et l’occupation anarchique

Mais aussi, avec l’identification de nouveaux points de stationnement et le déploiement actif d’équipes de contrôle viendront appuyer les brigades de surveillance, assurant ainsi un suivi permanent sur le terrain.Au-delà de la simple gestion des ordures, l’équipe municipale s’attaque de front à la restructuration globale de l’espace urbain. L’installation anarchique de divers garages le long de la route nationale est désormais dans le viseur des autorités. Dans une optique d’embellissement visuel, un programme visant à harmoniser les façades des commerces locaux sera prochainement instauré.

Pour dissuader les comportements déviants, la mairie a prévenu que les sanctions à l’encontre de tout acte d’incivisme seraient significativement durcies. ​« Nous devons renforcer la coordination et responsabiliser tous les acteurs pour obtenir des résultats durables », a fermement affirmé Mme Etotowa Ntutume. Une invitation de l’édile de la ville à une implication commune et participative de chaque habitant de la commune. Une dynamique qui s’inscrit dans le prolongement direct de la réunion d’août dernier, montre une réelle volonté politique. En alliant fermeté et pédagogie, l’administration de Ntoum espère transformer durablement l’image de la ville et garantir un environnement de qualité.