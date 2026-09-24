Haut-Ogooué : Eramet Comilog renforce l’offre de soins 

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Eramet Comilog fait de la santé l’un des piliers de son action sociétale dans le Haut-Ogooué. À travers l’Hôpital Marcel Abéké et son accompagnement de plusieurs structures sanitaires publiques, l’entreprise minière contribue au renforcement de l’offre médicale dans son bassin historique d’activité. En 2025, l’Hôpital Marcel Abéké a notamment enregistré 37 819 consultations, 115 525 analyses de laboratoire, 7 605 examens d’imagerie, 7 606 interventions chirurgicales et 717 accouchements. Une activité à laquelle s’ajoutent les investissements réalisés dans les équipements et la réhabilitation de structures sanitaires de proximité.

L’empreinte territoriale d’une entreprise minière ne se mesure pas uniquement aux emplois créés, aux impôts acquittés ou aux achats réalisés localement. Dans une ville comme Moanda, où l’histoire économique et sociale reste profondément liée à l’exploitation du manganèse, elle s’apprécie également à travers les services dont bénéficient les populations. Le volet santé du Rapport RSE 2025 d’Eramet Comilog illustre cette dimension, avec une intervention qui associe fonctionnement d’un établissement hospitalier, modernisation des équipements médicaux et soutien à des structures sanitaires destinées à couvrir un bassin de population plus large.

Plus de 37 000 consultations à l’Hôpital Marcel Abéké

L’activité enregistrée en 2025 à l’Hôpital Marcel Abéké donne la mesure du rôle occupé par l’établissement dans l’écosystème sanitaire local. Selon les données présentées par Eramet Comilog, 37 819 consultations y ont été effectuées durant l’année, auxquelles s’ajoutent 115 525 analyses de laboratoire et 7 605 examens d’imagerie. L’établissement fait également état de 7 606 interventions chirurgicales et de 717 accouchements.

Au-delà des volumes, ces chiffres témoignent de la diversité des prestations médicales assurées. L’entreprise indique par ailleurs avoir consacré 450 millions de FCFA à l’acquisition d’un scanner et à la construction du bâtiment destiné à l’accueillir. L’investissement dans ce type d’équipement contribue à renforcer les capacités diagnostiques disponibles localement et peut limiter, pour certains examens, la nécessité d’orienter systématiquement les patients vers d’autres centres.

Un engagement qui dépasse l’hôpital de Comilog

L’action sanitaire présentée par Eramet Comilog ne se limite cependant pas à l’Hôpital Marcel Abéké. L’entreprise met également en avant son implication dans la rénovation de l’hôpital départemental de Moanda, entré en service en 2025 et destiné à couvrir une population de plus de 70 000 habitants. Cette infrastructure participe au renforcement de l’offre publique de soins dans un territoire confronté, comme d’autres localités de l’intérieur du pays, aux enjeux d’accès aux services sanitaires.

À cette réalisation s’ajoutent trois structures sanitaires citées dans le bilan : le dispensaire de Lékolo-Neyema, la maternité de Mounana et le dispensaire de Nguiassono. Eramet Comilog indique également contribuer à leur approvisionnement en médicaments et en matériel médical. Cette dimension est essentielle : construire ou réhabiliter un établissement ne produit durablement des effets que lorsque celui-ci dispose des équipements et consommables nécessaires à son fonctionnement.

De l’infrastructure au service effectivement rendu

Cette approche traduit une évolution importante de la responsabilité sociétale. L’impact d’une politique de santé ne peut en effet être évalué au seul nombre de bâtiments construits ou rénovés. Les indicateurs d’activité permettent de déplacer l’évaluation vers le service effectivement rendu aux populations : patients reçus, examens réalisés, femmes accompagnées lors des accouchements ou interventions médicales effectuées.

C’est également ce qui distingue ce volet sanitaire d’une logique de compensation ponctuelle. En intervenant simultanément sur les infrastructures, les équipements et certains besoins de fonctionnement, Eramet Comilog cherche à inscrire son action dans la durée. Pour les communautés de son bassin d’activité, cette présence constitue l’une des traductions les plus directement perceptibles des retombées sociales associées à l’exploitation du manganèse.

La mine comme levier de développement territorial

L’engagement sanitaire s’inscrit plus largement dans la stratégie de développement territorial présentée par l’entreprise. Il complète les investissements consacrés à la formation professionnelle, au financement des entrepreneurs, à la diversification agricole ou encore aux infrastructures communautaires. L’objectif affiché consiste ainsi à faire bénéficier les territoires d’une partie de la valeur générée par l’activité industrielle au-delà des seuls emplois directs.

Cette logique est particulièrement importante pour une entreprise historiquement implantée à Moanda. À mesure que l’activité minière se développe, les attentes des communautés évoluent également : elles portent désormais sur la qualité des services publics, la formation, l’emploi, l’entrepreneuriat et les conditions de vie. La santé constitue, à ce titre, l’un des domaines dans lesquels l’impact d’un investissement peut être immédiatement mesuré par les populations.

Inscrire les investissements sanitaires dans la durée

La question de la pérennité demeure néanmoins centrale. Scanner, laboratoires, blocs opératoires et structures de proximité nécessitent maintenance, personnels qualifiés, médicaments et financements réguliers. La durabilité de l’investissement dépend donc de la capacité à préserver dans le temps les équipements et la qualité des prestations proposées.

Pour Eramet Comilog, les résultats enregistrés en 2025 permettent déjà de donner une dimension concrète à son engagement sanitaire. Avec des dizaines de milliers de consultations et d’actes médicaux réalisés, l’enjeu dépasse désormais la seule RSE : il s’agit de consolider un modèle dans lequel l’activité minière contribue aussi à renforcer durablement les capacités sanitaires du territoire qui l’accueille.