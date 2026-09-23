Cocobeach : une nouvelle base navale pour renforcer la surveillance des frontières

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Le Gabon poursuit le renforcement de son dispositif militaire à Cocobeach, dans le département frontalier de la Noya. Une nouvelle base de la Marine nationale est en construction au quartier Aba’a, avec pour objectif d’accroître les capacités opérationnelles des forces navales et la surveillance de cette partie du territoire. Le complexe prévoit notamment un bâtiment administratif de plus de 80 bureaux, des logements, une clinique et une aire destinée aux hélicoptères. Un projet dont le président Brice Clotaire Oligui Nguema suit l’évolution depuis 2025.

Située à proximité de la frontière avec la Guinée équatoriale et ouverte sur la façade maritime, Cocobeach occupe une position particulière dans le dispositif territorial gabonais. Dès février 2025, la Présidence de la République faisait état d’une visite du chef de l’État sur le chantier de la future base navale. En juin de la même année, une nouvelle inspection présidentielle concernait notamment la construction du futur État-major de la Marine nationale dans la localité.

Plus de 80 bureaux et cinq salles de réunion

Le projet prend désormais une dimension plus précise. Selon les informations publiées sur la future infrastructure, la base doit comprendre trois bâtiments principaux. Le premier, construit en R+2, accueillera plus de 80 bureaux et cinq salles de réunion destinés aux fonctions administratives et opérationnelles de la Marine nationale.

Un deuxième bâtiment en R+1 doit intégrer un espace de restauration au rez-de-chaussée et des logements à l’étage afin d’améliorer les conditions d’hébergement des personnels. Un troisième édifice sera consacré à une clinique médicale équipée pour assurer leur prise en charge sanitaire. Le complexe doit également disposer d’une aire d’accueil pour hélicoptères et d’une place d’honneur destinée notamment aux cérémonies militaires.

Cocobeach au cœur de la surveillance maritime

Au-delà des bâtiments, la future base doit renforcer la capacité de surveillance de cette zone frontalière. Lors d’une visite à Cocobeach en juin 2025, la ministre de la Mer, Laurence Ndong, avait notamment évoqué un dispositif associant plusieurs administrations dans la surveillance maritime, dont les services de la Pêche, les Eaux et Forêts, la Gendarmerie nationale et la Marine nationale.

Cette implantation s’inscrit ainsi dans une logique de présence permanente de l’État sur sa façade maritime et aux frontières. Elle accompagne parallèlement plusieurs investissements engagés à Cocobeach, notamment la route Ntoum-Cocobeach, longue de 83 kilomètres, dont le financement a été arrêté à 100 milliards de FCFA.

Une infrastructure désormais attendue sur le terrain

La réalisation de la base navale marque une étape supplémentaire dans le développement d’infrastructures militaires adaptées aux besoins de surveillance maritime et frontalière. Sa configuration doit permettre de réunir sur un même site capacités de commandement, hébergement, soutien sanitaire et moyens opérationnels.

L’enjeu sera désormais celui de l’achèvement, de l’équipement et de la mise en service effective de l’infrastructure. Dans une localité où les investissements routiers, économiques et militaires se multiplient, la future base donnera surtout la mesure de sa portée stratégique lorsqu’elle disposera des personnels et des moyens nécessaires pour assurer durablement les missions de surveillance qui lui sont assignées.