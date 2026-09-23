Gabon : Nina Abouna nommée marraine des DIWAA

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Le comité d’organisation des DIGIeWOMEN Awards Afrique a choisi l’ancienne patronne de l’ANPI-Gabon pour porter, jusqu’en 2028, sa vision d’un numérique plus inclusif. Formation, réseaux et reconnaissance sont au programme. Pour le comité d’organisation de cet évènement majeur, cette haut cadre de l’administration représente un atout capable de tisser des liens entre talents du numérique, institutions et acteurs économiques.

Son parcours mêle banque, promotion des investissements et administration publique. Directrice générale de l’ANPI-Gabon de 2015 à 2019, elle a œuvré à simplifier les démarches des investisseurs et des entrepreneurs, et porté des initiatives en faveur de l’entrepreneuriat féminin, notamment autour du Women Business Center. Elle a ensuite été nommée secrétaire générale du ministère du Tourisme, puis a exercé des responsabilités à la Primature sur les questions d’investissement et de développement économique.

Son nom reste aussi associé à l’Exposition universelle d’Osaka 2025. Le Gabon y a remporté le Golden Prize dans la catégorie « Sauver des vies », une distinction attribuée à la vision du président Brice Clotaire Oligui Nguema et à la mobilisation des équipes gabonaises. Commissaire générale aux expositions, Nina Abouna a conduit la participation du pays avant de présenter le trophée au chef de l’État.

Former trente jeunes filles dans quatre pays

Les DIWAA ne se contentent pas de décerner des prix. Ils distinguent les femmes qui créent des solutions digitales et bâtissent des entreprises innovantes, mais aussi les médias, entreprises, incubateurs et organisations qui utilisent le numérique pour élargir l’accès aux services, aux savoirs et aux opportunités.

Sous le marrainage de Nina Abouna, la Semaine DIWA prévoit de former 30 jeunes filles au numérique et à l’entrepreneuriat dans chacun des quatre pays participants : Gabon, République démocratique du Congo, Cameroun et Côte d’Ivoire. Un bootcamp dédié aux femmes, à l’innovation et à la transformation économique de l’Afrique complétera le dispositif. Il abordera le développement des projets, les alliances africaines et les relations avec les partenaires et investisseurs.

Un coup de projecteur sur Station F

Le mandat ouvre aussi des portes aux initiatives prometteuses. Parmi les pistes évoquées figure l’appui à Raïssa Onanga, porteuse du Grenier Communautaire et lauréate du Top 10 des Journées de l’innovation du bassin du Congo. Sa délégation et elle pourraient ainsi pitcher devant des investisseurs à Station F, à Paris.

Révéler, former, connecter et célébrer : ces quatre engagements guideront les DIWAA pendant tout le mandat. La quatrième édition atteindra son point d’orgue le 19 décembre 2026 à la Cité de la démocratie, à Libreville. La cérémonie couronnera notamment la Femme digitale africaine de l’année, en présence d’une grande figure du leadership féminin international, invitée spéciale de la soirée.