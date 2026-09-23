Gabon : les employeurs appelés à s’acquitter de leurs cotisations à la CNAMGS 

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​La Direction générale de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie et de Garantie Sociale (CNAMGS) a officiellement lancé, le 15 septembre dernier, son appel à cotisations pour le compte du troisième trimestre de l’année 2026. Selon le communiqué publié sur ses plates-formes, cette annonce d’envergure s’adresse à l’ensemble des employeurs évoluant sur le territoire national, qu’ils appartiennent aux secteurs public, privé ou parapublic. Dans une démarche continue de modernisation, l’institution invite instamment les chefs d’entreprise à régulariser leur situation.

Afin de simplifier drastiquement les procédures administratives, les Déclarations Trimestrielles des Salaires (DTS) sont désormais accessibles directement en ligne. Les employeurs sont ainsi conviés à se rendre sur le site internet officiel de l’organisme (www.cnamgs.ga ), au sein de l’espace spécifiquement dédié aux employeurs, pour y effectuer leurs déclarations de manière totalement dématérialisée. Cette transition numérique vise à optimiser le temps de traitement et à réduire les démarches physiques, tout en garantissant une fluidité accrue.

30 jours pour se conformer aux exigences légales

Les cotisations sociales relatives à ce troisième trimestre, qui couvre de manière spécifique les mois de juillet, août et septembre 2026, devront être impérativement déclarées et versées entre le 1er et le 30 octobre 2026. L’organisme gabonais rappelle à cette occasion les paramètres financiers en vigueur. De ce fait, la part patronale est fixée à 4,1 %, la part salariale s’élève à 2 %, avec un plafond de cotisation établi très précisément à 2 500 000 FCFA. La CNAMGS se veut particulièrement ferme quant au respect de ces délais stricts. En effet, passé l’échéance du 30 octobre, des majorations seront systématiquement appliquées .

Il s’agira dorénavant d’une pénalité de 25 % pour défaut de déclaration et de 2 % en cas de paiement tardif, conformément aux dispositions légales.Conscient que cette digitalisation peut toutefois représenter un défi, l’organisme a prévu un solide dispositif d’accompagnement. En cas de difficulté sur le portail, les gestionnaires DTS, basés à la Direction de l’Immatriculation au quartier Glass, restent disponibles. Enfin, les entreprises installées à l’intérieur du pays sont invitées à se rapprocher de leurs délégations provinciales ou unités départementales pour une assistance de proximité