Ntoum : reprise des opérations de casse au PK12 !

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Le Point kilométrique 12 connaît depuis quelques jours une nouvelle vague de casse des établissements commençait établissements sur le plan de construction du Flyover. Pour les opérateurs économiques encore présents sur les lieux, l’heure est au rangement,voire déménagement pour laisser place aux engins.

Après une longue pause, pour permettre aux équipes des services eaux et électricités de procéder au déplacement des circuits, les engins ont repris leur travail. Et sur leur passage personne n’est épargné. Qu’ils soient, magasins alimentaires, de loisirs, bars ou bistrots, salon de coiffure, et même le seul espace qui faisait office de marche, tous sont devenus poussières. Entre urgence de tout déplacer et celle de remplir les délais du chantier, toutes les parties s’attèlent à faire avancer le projet.

Un chantier silencieux, qui avancent et qui laisse des traces

S’il est nécessaire de casser pour l’embellissement de la ville, il reste que les conséquences se font déjà ressentir. En effet pour les populations. Les principaux commerces sont détruits, avec leur départ, où se nourrir ? « C’est bien que l’on casse pour le Flyover mais il est aussi vrai que se nourrir devient difficile. Si tous les magasins partent, où pourrons nous encore manger du poulet », déplore Lydie, riveraine. Une question qui est d’ailleurs sur toutes les lèvres car le Pk12 s’est érigé au fils des ans comme un centre névralgique aux portes d’entrée et de sortie de la ville.

Pour les opérateurs économiques c’est une forme de nouveau départ après avoir fidélisé la clientèle du PK12. Mais cette reprise des démolitions remet une question essentielle sur la table, où vont ces centaines de commerçants ? Quelles sont les solutions qui leurs sont proposées pour poursuivre leurs activités ? Car le Flyover pourra désengorger cette zone mais si sa réalisation met de nombreuses personnes au chômage, ce sera un bien douloureux pour beaucoup de personnes, dont des gabonais.