Libreville : quid des étals de commerces à même le sol au retour de la saison de pluie 

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Le retour progressif des pluies dans la capitale gabonaise remet au goût jour la question de santé publique dans les marchés. Dans les carrefours stratégiques comme Mont-Bouët, Oloumi ou PK8 ou PK12, les étals posés à même le sol restent le dernier recours d’une population précaire. Bâches en plastique trouées, sachets étalés sur le sol et simples cartons servent de comptoirs de fortune. Mais quand la pluie s’abat sur la ville, ces espaces d’échange se changent en véritables fondrières insalubres.

Le long des chaussées, le ruissellement des eaux ne peut être évité. Avec lui, boue, détritus et eaux usées directement au contact des marchandises. Fruits, légumes, poissons séchés ou vêtements sont exposés à une contamination permanente par les projections des véhicules et l’insalubrité des caniveaux engorgés. Un spectacle qui est visible à chaque fois qu’il pleut, notamment au PK12 où les canalisations bouchées inondent la voie et donc augmentent le contact des eaux usées avec les aliments.

Un défi sanitaire et urbain persistant

Pour les commerçants, souvent des femmes luttant pour leur subsistance quotidienne, chaque averse transforme le lieu de travail en un parcours du combattant où l’on tente de protéger tant bien que mal les vivres de la noyade. « Quand la pluie est au début, la plupart d’entre eux n’enlèvent pas leurs articles mais préfèrent le faire dans la précipitation », a souligné Alain, un client au marché du PK8. Mais c’est surtout l’urgence sanitaire qui est décriée. En effet, la consommation d’aliments exposés au sol et aux eaux de ruissellement accroît considérablement les risques d’intoxications alimentaires et de maladies hydriques telles que la typhoïde.

Pour changer la donne, en plus des opérations de libérer le trottoir qui semblent encore infructueuses, les autorités compétentes devraient multiplier la construction de marché dans les grands centres commerciaux. Ce afin de permettre à tous les opérateurs d’obtenir une place plus salubre et loin de ces maux. La réorganisation des marchés urbains de Libreville demeure ainsi un casse-tête social et sanitaire majeur, que chaque saison des pluies vient rappeler avec une persistance alarmante.