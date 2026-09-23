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Gabon : près de 4 500 mariages précoces enregistrés en 2023

Photo de Gabon Media Time Gabon Media Time Follow on X Envoyer un courriel 23 septembre 2026 à 15h28min
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Près de 4 500 mariages précoces ont été enregistrés au Gabon en 2023, selon le rapport annuel 2025 des Nations unies dans le pays. Ce chiffre alarmant a été mis en lumière lors de la visite d’évaluation de Najat Maalla M’jid, représentante spéciale du Secrétaire général de l’ONU chargée de la violence à l’encontre des enfants, effectuée du 1ᵉʳ au 5 décembre 2025.

Définis comme toute union contractée avant l’âge de 18 ans, les mariages précoces touchent principalement les enfants et les adolescentes. Leurs répercussions sont dévastatrices : déscolarisation, risques accrus pour la santé physique et mentale, et freins majeurs à l’épanouissement personnel et professionnel. Les données publiées par l’institution onusienne dressent ainsi un constat préoccupant pour le pays.

L’ONU plaide pour une protection accrue des mineurs

Ce phénomène reste nourri par plusieurs facteurs complexes, au premier rang desquels figurent les difficultés économiques, le poids des traditions socio-culturelles et les inégalités d’accès à l’éducation. Dans certains foyers précaires, le mariage demeure perçu comme une échappatoire économique ou une stratégie pour alléger les charges familiales, exposant en priorité les jeunes filles à des unions prématurées.

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Face à ce constat, Najat Maalla M’jid a formulé une série de recommandations concrètes au terme de sa mission. Au-delà des campagnes de sensibilisation, elle préconise la mise en œuvre d’un plan national d’action doté de ressources adéquates, avec une feuille de route claire pour chaque intervenant et un suivi rigoureux des initiatives engagées. Elle suggère également un recensement exhaustif et une meilleure coordination des services de protection existants.

Pour les Nations unies, le renforcement de ces mécanismes est indispensable pour préserver l’avenir de la jeunesse gabonaise. Cette visite s’inscrit dans la continuité de l’adhésion du Gabon, en novembre 2025, à l’Alliance mondiale pour mettre fin à la violence contre les enfants, un engagement politique fort par lequel le pays réaffirme sa volonté de faire respecter les droits fondamentaux des plus jeunes.

Heldy Oyono, Journaliste stagiaire

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