Afrimma 2026 : Emma’a s’impose comme meilleure artiste féminine de l’Afrique centrale 

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​La scène musicale africaine compte désormais une étoile dont l’éclat franchit les frontières avec une aisance remarquable. La chanteuse gabonaise Emma’a vient d’ajouter un trophée prestigieux à son palmarès en étant sacrée meilleure artiste féminine d’Afrique Centrale lors de la cérémonie des African Muzik Magazine Awards (AFRIMMA). Cette récompense, décernée le 12 septembre au Texas, vient saluer un parcours étincelant et confirmer son statut de figure incontournable de la musique urbaine sur le continent.

Révélée au grand public il y a quelques années grâce à des mélodies envoûtantes et des textes poignants, l’artiste n’a cessé de gravir les échelons. En effet, celle que le public appelle affectueusement « La reine du goumin », ne cesse de montrer sa capacité à marier les sonorités modernes aux nuances africaines. Un style R&B qui lui a permis de séduire un auditoire de plus en plus vaste, bien au-delà des frontières de son Gabon natal. D’ailleurs, elle enchaîne les sorties musicales et prestations, qui ne laissent pas le public indifférent. Et ce n’est pas son album «Cycle » ou sa récente prestation à Libreville qui diront le contraire.

Et un trophée de plus pour l’amoureuse de l’amour

En outre, Emma’a ne cesse de s’imposer dans l’industrie musicale africaine. Le dernier classement Spotify l’avait à ce propos vaste comme première artiste gabonaise à franchir la barre des 80 millions de streams. Elle a également été réveillée comme un mentor lors de sa participation dans le siège rouge de l’édition 2026 de The Voice Afrique Francophone. Une apparition qui a montré la maturité de l’artiste dans cet univers où chaque jour est une école. Cette nouvelle distinction aux AFRIMMA témoigne de la reconnaissance accordée par ses pairs et par les mélomanes, soulignant une année riche en succès commerciaux et artistiques.

Notons que la gabonaise fait partie du quatuor d’artistes francophones ayant brillé lors de cette soirée. Elle est ainsi accompagnée de Didi B, Fally Ipupa et Innoss’B. Alors que sa carrière continue de prendre de l’ampleur, ce sacre aux AFRIMMA ne marque pas un point d’arrivée, mais plutôt le tremplin d’une ambition renouvelée. Il scelle définitivement son empreinte dans l’histoire récente de la musique africaine contemporaine.