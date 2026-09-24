Gabon : les dépenses de souveraineté annoncées en baisse de 15 milliards de FCFA en 2027

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Le gouvernement prévoit de réduire de 15 milliards de FCFA les dépenses de souveraineté en 2027, selon le projet de loi de finances adopté en Conseil des ministres le 18 septembre 2026. Cette diminution intervient dans une enveloppe globale de transferts projetée à 431,9 milliards de FCFA, contre 428,2 milliards dans la loi de finances rectificative 2026. Si l’effort annoncé constitue un signal budgétaire notable, le document ne détaille ni la composition précise de ces dépenses de souveraineté, ni les lignes sur lesquelles porteront les économies.

La prudence s’impose donc dans l’interprétation de cette mesure. Le PLF 2027 indique une diminution de 15 milliards de FCFA des dépenses de souveraineté, mais les éléments disponibles ne permettent pas d’identifier les institutions bénéficiaires, les catégories de dépenses concernées ou le niveau exact de crédits restant après cette réduction. Il serait dès lors hasardeux d’assimiler cette enveloppe, sans ventilation complémentaire, à des dépenses particulières de la Présidence, du gouvernement ou d’autres institutions.

15 milliards de moins, mais des transferts en légère hausse

La réduction annoncée intervient alors que l’ensemble des dépenses de transferts progresserait légèrement. Celles-ci passeraient de 428,2 milliards de FCFA dans le collectif budgétaire 2026 à 431,9 milliards en 2027, soit une augmentation de 3,8 milliards. Le PLF explique notamment cette évolution par une hausse de 5 milliards de FCFA de la contribution employeur destinée à la CNAMGS, malgré la baisse de 15 milliards des dépenses de souveraineté.

Cette évolution montre que la réduction d’un poste n’entraîne pas mécaniquement une contraction de l’ensemble des transferts. L’État procède à des arbitrages internes : certaines enveloppes diminuent tandis que d’autres progressent. Pour mémoire, la LFR 2026 avait ramené les dépenses de transferts à 428,2 milliards de FCFA, contre 429,9 milliards initialement prévus, dans un contexte où plusieurs mécanismes de soutien, notamment sur les produits pétroliers et la farine, avaient parallèlement été renforcés.

Que recouvrent réellement les « dépenses de souveraineté » ?

La question demeure précisément à ce niveau. La documentation budgétaire antérieure montre que la nomenclature des finances publiques gabonaises comporte effectivement des lignes qualifiées de « dépenses de souveraineté ». La loi de finances 2026 publiée au Journal officiel permet notamment d’observer leur inscription dans certains tableaux budgétaires, mais cela ne suffit pas à déterminer la ventilation exacte de la réduction de 15 milliards annoncée pour 2027.

L’examen détaillé du PLF par le Parlement devrait donc permettre d’identifier les crédits effectivement concernés et de mesurer la portée réelle de cet arbitrage. Dans un budget 2027 marqué simultanément par 667,3 milliards de FCFA de charges financières de la dette et 1 058,4 milliards d’investissements, la baisse annoncée des dépenses de souveraineté constitue un indicateur politique et budgétaire qui gagnera surtout en portée lorsque ses composantes seront précisément documentées.