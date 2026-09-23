Septembre en Or : une collecte de sang au profit des enfants atteints de cancer

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À l’occasion de Septembre en Or, l’ONG Résilience et l’Association Le Sourire d’Holy, avec l’appui du Centre national de transfusion sanguine (CNTS), ont organisé une campagne de sensibilisation et de collecte de sang au marché de Nzeng-Ayong, dans le 6ème arrondissement de Libreville. Depuis le 21 septembre, cette mobilisation vise à soutenir les enfants atteints de cancer, tout en sensibilisant les familles à une maladie encore largement méconnue au Gabon. Sur le terrain, les donneurs se sont succédé, avec une mobilisation particulièrement remarquable des femmes.

Pour la présidente de l’ONG Résilience, cette mobilisation traduit une prise de conscience progressive. « Depuis le 21, nous sommes à une trentaine de poches collectées. C’est énorme », a souligné Charline Mengue, malgré les réticences et les préjugés qui entourent encore le don de sang. Surtout, précise-t-elle, savoir que ces poches sont destinées aux enfants atteints de cancer semble toucher davantage la population. Ainsi, au-delà du geste médical, c’est un élan de solidarité qui se dessine.

Sensibiliser pour mieux détecter

Au-delà de la collecte, les associations insistent sur l’importance du dépistage précoce. « Ça n’arrive pas qu’aux autres », rappelle Charline Mengue, invitant les parents à connaître les signes d’alerte et à consulter rapidement au moindre changement inhabituel chez l’enfant. En effet, un diagnostic précoce augmente les chances de guérison. Pour mieux soutenir les familles ayant des enfants atteints de cancers, l’ONG propose d’accompagner gratuitement vers un pédiatre ces dernières qui rencontreraient des difficultés à se déplacer ou à accéder aux soins.

Cette mobilisation a également été marquée par une forte présence féminine, puisque voir autant de femmes tendre le bras constitue « beaucoup de fierté », compte tenu des contraintes pouvant limiter leur participation au don de sang. Une mobilisation saluée par l’Association Le Sourire d’Holy, créée en 2025 pour sensibiliser les parents sur les cancers pédiatriques et venir en aide aux enfants concernés. « C’est un sentiment de fierté parce que, franchement, nous avons sensibilisé énormément de personnes », témoigne sa présidente, Betty Lepouma.

Un geste qui peut sauver des vies

Cependant, la sensibilisation ne s’arrête pas au mois de septembre, car rappelons que la leucémie encore appelée cancer du sang, fait partie des cancers pédiatriques nécessitant régulièrement des transfusions. De ce fait, les Gabonais aptes au don sont invités à se mobiliser. « Un donneur sauve trois enfants malades », affirme Betty Lepouma, avant d’annoncer la poursuite de la collecte à Owendo, au carrefour SNI.

Parmi les donneurs, Thierry Mamboundou a choisi de tendre le bras pour apporter sa contribution. « Donner du sang, c’est apporter la vie », explique-t-il. Sensibilisé par ce qu’il observe auprès des enfants malades, il estime que la peur ne doit pas empêcher ce geste solidaire. Donner son sang, c’est aussi accepter l’idée que chacun peut, un jour, avoir besoin de la solidarité des autres. À travers cette campagne, l’ONG Résilience, Le Sourire d’Holy et le CNTS espèrent ainsi faire du don de sang un réflexe durable et rappeler qu’un simple geste peut contribuer à préserver la vie d’un enfant.