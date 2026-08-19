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Netflix, Google, Amazon : Pourquoi vos factures numériques vont grimper au Gabon

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 19 août 2026 à 15h41min
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C’est la fin d’une forme d’impunité fiscale dans l’espace numérique gabonais. D’ici la fin de l’année 2026, Libreville s’apprête à tourner une page historique en soumettant les multinationales du Web à l’impôt local. Mais derrière cette grande avancée de souveraineté fiscale, une crainte grandit chez les utilisateurs : la facture ne risque-t-elle pas d’être directement transférée aux usagers ?

À travers le collectif budgétaire 2026, le Gabon emboîte le pas à une vingtaine de nations africaines désireuses de réguler le marché virtuel. Désormais, les plateformes non-résidentes, à l’instar de Netflix, Google ou Amazon Web Services, devront collecter et reverser la TVA nationale, combinée à la Contribution Spéciale de Solidarité (CSS). Comme le souligne Direct Infos Gabon, cette décision vise d’abord à renflouer les caisses de l’État tout en alignant le pays sur les standards internationaux.

Pourtant, cette victoire financière pour le Trésor public soulève immédiatement une interrogation majeure : qui supportera le coût réel de cette réforme ?

Streaming et loisirs : vers une hausse inévitable des tarifs

Pour le grand public, l’impact risque d’être immédiat. Les géants de la Silicon Valley ont pour habitude de faire glisser la charge fiscale sur leurs clients plutôt que de rogner sur leurs propres marges. En conséquence, les abonnements au streaming vidéo ou musical s’orientent vers une hausse tarifaire quasi mécanique. 

Pour les ménages gabonais, l’accès au divertissement numérique deviendra indéniablement plus onéreux dès l’entrée en vigueur de la mesure.

PME et start-ups : la facture salée du numérique

Toutefois, l’impact le plus redoutable concerne le tissu économique national. La loi frappe de plein fouet les services essentiels aux professionnels, à savoir l’hébergement web, les logiciels en ligne (SaaS) et les campagnes publicitaires. Les PME et start-ups locales, très dépendantes de ces outils importés, verront leurs charges d’exploitation grimper brutalement.

Selon Direct Infos Gabon, le mécanisme choisi comporte une sévérité particulière : les multinationales étrangères ne pourront pas déduire la TVA sur leurs achats locaux. Cette rigidité, additionnée au cumul de la TVA et de la CSS sur une même base imposable, incitera irrémédiablement les prestataires à gonfler leurs factures. Si la modernisation de l’arsenal fiscal est actée, ce sont bien les internautes et entrepreneurs locaux qui risquent d’en payer le prix fort dès le 1er janvier 2027.

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 19 août 2026 à 15h41min
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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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