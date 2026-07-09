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Gabon : Netflix, Google, Meta, Amazon… le gouvernement veut désormais taxer les géants du numérique

Photo de Morel Mondjo Mouega Morel Mondjo Mouega Follow on X Envoyer un courriel 9 juillet 2026 à 15h48min
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Dans le cadre de la Loi de finances rectificative (LFR) 2026, le Gabon franchit une étape majeure dans la modernisation de son système fiscal. Le texte adopté par le Sénat prévoit désormais d’assujettir à la TVA et à la Contribution spéciale de solidarité (CSS) les fournisseurs étrangers de services numériques opérant sur le marché gabonais, même en l’absence d’établissement physique dans le pays. Une réforme qui vise aussi bien les plateformes de streaming que les réseaux sociaux, les services cloud ou encore les géants du commerce électronique.  

Longtemps considérés comme difficilement imposables en raison de leur présence exclusivement numérique, les grandes plateformes internationales pourraient désormais être soumises aux mêmes obligations fiscales que les entreprises locales. À travers cette réforme, les autorités gabonaises entendent adapter le droit fiscal aux mutations de l’économie numérique tout en sécurisant de nouvelles recettes budgétaires.

Une fiscalité adaptée à l’économie numérique

La principale innovation introduite par la LFR 2026 réside dans la création d’un régime simplifié d’immatriculation, de déclaration et de paiement de la TVA destiné aux fournisseurs et opérateurs de plateformes numériques non-résidents. Ceux-ci pourront désormais s’immatriculer directement auprès de l’administration fiscale gabonaise afin de reverser la TVA sur les services consommés au Gabon, sans avoir à créer une filiale ou désigner un représentant fiscal sur le territoire national.  

Le texte définit largement les services concernés. Il s’agit notamment des prestations de publicité numérique, des services de diffusion audiovisuelle, du téléchargement de films, de musique ou de jeux vidéo, de l’hébergement de sites internet, des logiciels, du stockage de données dans le cloud, de la vente de bases de données, des formations en ligne ainsi que des abonnements aux plateformes de streaming. Les prestations des cabinets de conseil, des experts-comptables, des ingénieurs ou encore les cessions de licences et de droits de propriété intellectuelle sont également visées lorsqu’elles sont fournies à distance.  

Netflix, Google, Meta et Amazon dans le viseur

Sans jamais citer explicitement les entreprises concernées, les nouvelles dispositions ciblent de fait les principaux acteurs mondiaux du numérique dont les services sont largement utilisés au Gabon. Les abonnements à Netflix ou Spotify, les campagnes publicitaires achetées sur Google Ads ou Facebook Ads, les services cloud proposés par Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure ou Google Cloud, les achats d’applications, les formations en ligne ou encore les solutions de stockage de données figurent parmi les activités susceptibles d’entrer dans le champ d’application de cette nouvelle fiscalité.

L’objectif affiché est de mettre fin à une situation où des opérateurs étrangers réalisaient un chiffre d’affaires sur le marché gabonais sans être soumis aux mêmes obligations fiscales que les entreprises locales exerçant des activités comparables.  

Une TVA calculée selon la consommation au Gabon

Afin de déterminer si un service est effectivement consommé sur le territoire gabonais, la loi retient plusieurs critères. L’administration fiscale pourra notamment s’appuyer sur l’adresse de facturation du client, son numéro d’identification fiscale, ses coordonnées bancaires, les données de géolocalisation, l’adresse IP utilisée lors de la transaction ou encore les informations relatives à la carte SIM et aux réseaux de télécommunications.  

Cette approche reprend les standards déjà appliqués dans plusieurs juridictions afin d’éviter que les prestations numériques échappent à toute imposition du seul fait de leur caractère dématérialisé.

Au-delà de la TVA, une contribution de solidarité

La réforme ne s’arrête pas à la TVA. Les fournisseurs étrangers de services numériques seront également assujettis à la Contribution spéciale de solidarité (CSS) selon des modalités simplifiées similaires à celles prévues pour la TVA. Cette double obligation traduit la volonté du gouvernement d’intégrer pleinement l’économie numérique dans l’assiette fiscale nationale.  

Les opérateurs concernés devront ainsi déposer périodiquement leurs déclarations et s’acquitter des montants dus auprès de l’administration fiscale gabonaise, selon un calendrier défini par les nouvelles dispositions légales.

Une réforme dans la tendance internationale

Avec cette évolution, le Gabon rejoint un mouvement observé depuis plusieurs années dans de nombreuses économies, en Afrique comme ailleurs, visant à adapter les systèmes fiscaux à l’essor des services numériques transfrontaliers. Face à une consommation croissante de contenus en ligne, de solutions cloud, de publicité digitale et de plateformes internationales, les États cherchent progressivement à faire contribuer ces nouveaux acteurs aux finances publiques, au même titre que les entreprises installées localement.

Pour le Gabon, cette réforme constitue une étape importante de la modernisation de son administration fiscale et de l’élargissement de son assiette de recettes, dans un contexte où l’économie numérique occupe une place de plus en plus importante dans les habitudes de consommation des ménages et dans les activités des entreprises.

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Morel Mondjo Mouega

Titulaire d'une Licence en droit, l'écriture et la lecture sont une passion que je mets au quotidien au profit des rédactions de Gabon Media Time depuis son lancement le 4 juillet 2016 et de GMTme depuis septembre 2019. Rédacteur en chef

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