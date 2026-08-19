La place des exécutés d’Hollando : un pèlerinage de mémoire et de recueillement à Libreville

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En marge des célébrations de la Fête de l’Indépendance, le paysage mémoriel de la capitale gabonaise s’est enrichi d’un symbole fort. De nombreux Librevillois ont redécouvert, non loin du monument Georges Damas Aleka, la « Place des exécutés d’Hollando ». Désormais aménagé comme un sanctuaire du souvenir, ce site solennel offre aux citoyens un espace de méditation pour honorer la mémoire de ceux qui furent condamnés et mis à mort entre 1979 et 1985.

Visuellement saisissant, le mémorial se dresse face à la mer avec une sobre élégance. L’ouvrage s’articule autour de six majestueuses colonnades blanches disposées en arc de cercle, au centre desquelles sont incrustées des plaques ornées d’inscriptions dorées. Sur ces stèles se trouvent gravés les noms des suppliciés, immortalisant ainsi une page sombre de l’histoire judiciaire et politique nationale liée à l’application de la peine capitale.

En arpentant les lieux, les visiteurs ne cachent pas leur saisissement. L’atmosphère empreinte de gravité force le respect. « En me tenant debout ici aujourd’hui, sur cette place du souvenir érigée pour ces hommes, j’ai un frisson qui me traverse le corps. C’est à croire que leurs âmes sont encore vivantes en ce lieu », confie un compatriote visiblement ému par la puissance symbolique du cadre.

Les visages d’une époque douloureuse

Ce parcours commémoratif rappelle le destin tragique de figures sacrifiées durant cette période charnière. Le monument égrène notamment les noms de Jean-Baptiste Medang-Ovono et de Pierre Mouemba, tous deux exécutés le 18 juillet 1979. Plus loin, la mémoire collective retrouve également Ferdinand Nzigou Boulingui, Souleymane Massala et Christophe Mickoto Mombo, conduits au poteau le 1er décembre 1982. La liste s’achève sur le souvenir du capitaine Alexandre Mandja Ngokouta, exécuté le 11 août 1985 à la suite d’une tentative de coup d’État.

Transmettre l’histoire aux générations futures

Au-delà de la simple édification de pierre et de marbre, cette revalorisation de la place d’Hollando répond à un impératif d’histoire et de pédagogie civique. En inscrivant ces tragédies collectives dans le tissu urbain de Libreville, le lieu invite les générations actuelles et futures à réfléchir sur la valeur de la justice, le droit à la vie et le refus de l’oubli. Un jalon essentiel pour préserver la mémoire nationale et panser les blessures du passé.